Джоковичу не нужна вакцина от коронавируса: «Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться»

Такую мысль Новак Джокович высказал во время общения вживую в чате фейсбука с другими сербскими атлетами.

«Я против вакцинации. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если ее сделают обязательной, то что будет? Придется принять решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, не знаю, поменяются ли они».

«Гипотетически, если сезон возобновится в июле, августе или сентябре, хотя это маловероятно, я понимаю, что вакцина станет обязательным требованием сразу после выхода из карантина».

Ведущий специалист ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что вакцина может вообще не появиться из-за сложности вируса.