Новак Джокович
Australian Open
Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация
2 часа назад
Австралия аннулировала визу Новака Джоковича во второй раз за две недели. Об этом объявил министр Австралии по делам иммиграции Алекс Хоук.
В его заявлении сказано, что решение принято «в общественных интересах». Джокович снова может подать апелляцию и избежать депортации. Но пока непонятно, подаст ли он ее, сколько займет этот процесс и сумеет ли он выступить на Australian Open, который стартует 17 января.
- Джокович въехал в Австралию с медотводом от вакцинации 4 января. Но пограничники задержали его, посчитав причину медотвода (перенесенный ковид) недостаточной.
- Визу Джоковича аннулировали, а его поместили на карантин в отель для беженцев. Спустя шесть дней он выиграл суд – решение об аннулировании отменили.
- Но во время суда выяснилось, что в его документах о въезде есть ложная информация. Он указал, что в течение двух недель перед вылетом в Австралию никуда не уезжал из Сербии, хотя посещал как минимум Испанию.
- Из-за этого Австралия возобновила расследование против Джоковича и теперь повторно аннулировала его визу.
Он приехал в страну на Australian Open – один из четырех главных турниров теннисного сезона. Джокович действующий чемпион AO и первая ракетка мира. После повторного аннулирования визы он пока не комментировал свое участие в турнире.
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