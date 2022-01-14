Новак Джокович
Australian Open
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#Новак Джокович #Australian Open

Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация

2 часа назад

Австралия аннулировала визу Новака Джоковича во второй раз за две недели. Об этом объявил министр Австралии по делам иммиграции Алекс Хоук.

В его заявлении сказано, что решение принято «в общественных интересах». Джокович снова может подать апелляцию и избежать депортации. Но пока непонятно, подаст ли он ее, сколько займет этот процесс и сумеет ли он выступить на Australian Open, который стартует 17 января.

  • Джокович въехал в Австралию с медотводом от вакцинации 4 января. Но пограничники задержали его, посчитав причину медотвода (перенесенный ковид) недостаточной.
  • Визу Джоковича аннулировали, а его поместили на карантин в отель для беженцев. Спустя шесть дней он выиграл суд – решение об аннулировании отменили.
  • Но во время суда выяснилось, что в его документах о въезде есть ложная информация. Он указал, что в течение двух недель перед вылетом в Австралию никуда не уезжал из Сербии, хотя посещал как минимум Испанию.
  • Из-за этого Австралия возобновила расследование против Джоковича и теперь повторно аннулировала его визу.

Он приехал в страну на Australian Open – один из четырех главных турниров теннисного сезона. Джокович действующий чемпион AO и первая ракетка мира. После повторного аннулирования визы он пока не комментировал свое участие в турнире.
 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Министерство иммиграции и гражданства
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