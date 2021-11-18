Чемпионка Уимблдона обвинила члена партии Китая в принуждении к сексу. И не выходит на связь

Итоговый турнир – уже не главная тема в мировом теннисе. Все обеспокоены пропажей китайской теннисистки после ее заявления в адрес одного из бывших китайских представителей власти.

35-летняя Шуай Пэн выигрывала «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в парных турнирах, становилась первой ракеткой мира. В китайской соцсети Weibo она выдала откровенный пост о личной жизни. Ситуацию подробно разбирали зарубежные медиа.

Что у них произошло

Вот хронология:

💔 Пэн заявила о ссоре с 75-летним бывшим вице-премьером Госсовета КНР Гаоли Чжаном, одним из самых влиятельных людей в Китае.

💔 Их знакомство состоялось десять лет назад, и тогда они занялись сексом. Потом отношения прервались по инициативе Чжана. Он вышел на пенсию в 2018 году и пригласил Пэн сыграть в теннис с ним и его женой, потом пригласил на обед – и там вынудил Пэн заняться сексом снова.

💔 Позже у них снова были тайные отношения. И действительно близкие. Пэн писала, что они играли в шахматы, настольный теннис, бильярд, пели песни, долго разговаривали на многие темы и не могли наговориться. Чжан признавался в любви и говорил, что мечтает встретить ее в следующей жизни, когда им будет 20 и 18 лет.

💔 Но Чжан подозревал, что Пэн записывает их встречи. В своем откровенном посте Пэн подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств их связи. Себя она также жестко критиковала за все, что произошло.

💔 Через несколько минут сообщение было удалено. Цензоры заблокировали поиск имен Чжана и Пэн, под запрет попало даже слово «теннис», была закрыта страница обсуждения тенниса. Цензура смела даже обсуждение корейского фильма «Премьер-министр и я».

💔 Считается, что это первое публичное обвинение представителя высшего руководства коммунистической партии Китая.