Чемпионка Уимблдона обвинила члена партии Китая в принуждении к сексу. И не выходит на связь
Итоговый турнир – уже не главная тема в мировом теннисе. Все обеспокоены пропажей китайской теннисистки после ее заявления в адрес одного из бывших китайских представителей власти.
35-летняя Шуай Пэн выигрывала «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в парных турнирах, становилась первой ракеткой мира. В китайской соцсети Weibo она выдала откровенный пост о личной жизни. Ситуацию подробно разбирали зарубежные медиа.
Что у них произошло
Вот хронология:
💔 Пэн заявила о ссоре с 75-летним бывшим вице-премьером Госсовета КНР Гаоли Чжаном, одним из самых влиятельных людей в Китае.
💔 Их знакомство состоялось десять лет назад, и тогда они занялись сексом. Потом отношения прервались по инициативе Чжана. Он вышел на пенсию в 2018 году и пригласил Пэн сыграть в теннис с ним и его женой, потом пригласил на обед – и там вынудил Пэн заняться сексом снова.
💔 Позже у них снова были тайные отношения. И действительно близкие. Пэн писала, что они играли в шахматы, настольный теннис, бильярд, пели песни, долго разговаривали на многие темы и не могли наговориться. Чжан признавался в любви и говорил, что мечтает встретить ее в следующей жизни, когда им будет 20 и 18 лет.
💔 Но Чжан подозревал, что Пэн записывает их встречи. В своем откровенном посте Пэн подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств их связи. Себя она также жестко критиковала за все, что произошло.
💔 Через несколько минут сообщение было удалено. Цензоры заблокировали поиск имен Чжана и Пэн, под запрет попало даже слово «теннис», была закрыта страница обсуждения тенниса. Цензура смела даже обсуждение корейского фильма «Премьер-министр и я».
💔 Считается, что это первое публичное обвинение представителя высшего руководства коммунистической партии Китая.
Что случилось дальше
👀 Сначала комментарий от Пэн получить не удалось, поскольку она вообще не выходила на связь.
👀 Спустя десять дней молчания WTA выпустила заявление с требованием прозрачного расследования. «Несколько источников, включая Теннисную ассоциацию Китая, заверили, что она в безопасности», – позже заявил глава WTA Стив Саймон.
👀 Высказались известные теннисисты, включая Джоковича, Медведева и Осаку.
👀 Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Пэн отправила Саймону. В нем Пэн объясняет, что новости на сайте WTA были выпущены без ее согласия, обвинения в сексуальном насилии – ложные, сама Пэн не в опасности, а находится дома и отдыхает. Насколько этот правда – неизвестно.
👀 Фан-аккаунт Пэн в инстаграме заметил, что она сменила фото на WeChat, и написал, что она в безопасности, по информации через ее друзей.
👀 В Weibo был блокирован скриншот твита Осаки в поддержку Пэн. Аккаунт WTA не находится через поиск, как и аккаунт Шуай Пэн.
👀 Хэштег #WhereIsPengShuai с вопросом «где находится Пэн» уже прокрутили у себя в соцсетях многие теннисисты. Включая Стэна Вавринку и Серену Уильямс.
Присоединился и Жерар Пике.
На данный момент местонахождение Пэн остается неизвестным.
Глава китайского направления Human Rights Watch Софи Ричардсон считает: «Неважно, звезда тенниса, кинозвезда, лауреат Нобелевской премии мира, если вы рассердите не тех людей. С этим сталкивались даже бывшие партийные деятели. Буквально исчезают. До них не добраться».
Есть ли примеры, когда шум вокруг человека мог спасти его в Китае?
Приводится пример китайского художника. Ай Вэйвэй проводил свое расследование о землетрясении, писал о коррупции, был арестован, его имя в поисковиках было заблокировано. Позже выступили представители мирового арт-сообщества, прошли разнообразные акции.
Через два месяца он был освобожден. Считается, что Китай сделал это специально перед визитом премьера Госсовета КНР в Берлин и Лондон.
А Китай уже ссорился с НБА и АПЛ?
Сотрудничество с НБА было приостановлено, когда генменеджер «Хьюстона» Дэрил Мори публично поддержал протесты в Гонконге. Китай свернул трансляции и возобновил их только спустя год.
А спустя еще год перестал показывать матчи «Бостона». Причина в заявлении игрока «Бостона» Энеса Кантера, который обвинил Си Цзиньпина и коммунистическую партию Китая в геноциде уйгуров.
С АПЛ тоже была история, когда Месут Озил играл за «Арсенал» и высказался в поддержку уйгуров. Китай перестал транслировать матчи «Арсенала». Потом с трансляциями АПЛ возникали уже не только политические проблемы.
А когда там Олимпиада?
Да, старт уже 4 февраля. С момента сообщения Пэн до Олимпиады в Пекине оставалось ровно три месяца. Давление на Китай усиливается. Все это происходит на фоне возможного дипломатического бойкота США. Вероятно, что к бойкоту присоединится и Великобритания.
Уже есть и реакция. Например, представитель консервативной партии Тим Лоутон заявил, что после исчезновения Пэн просто немыслимо посылать своих спортсменов и дипломатов в Пекин. Была и поддержка этого мнения от немецкого депутата Европарламента Энгина Эроглу.
МОК заверил, что следит за ситуацией с Пэн.