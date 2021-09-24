Марк Кондратюк
Олимпиада-2022
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#Марк Кондратюк #Олимпиада-2022

Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном

вчера, 22:55
Александр Плеханов

Марк Кондратюк.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy. Там выступали фигуристы из разных стран, которые боролись за дополнительные места в заявке на Олимпиаду-2022. Задачей Кондратюка было попадание в семерку лучших на Nebelhorn Trophy. Он занял итоговое третье место. Теперь Россия выставит максимальное число фигуристов на турнир.

  • Женское катание: ⛸️⛸️⛸️
  • Мужское катание: ⛸️⛸️⛸️
  • Парное катание: ⛸️⛸️⛸️
  • Танцы на льду: ⛸️⛸️⛸️

12 квот – максимальное достижение России на всех Олимпиадах в истории. В мужском одиночном катании трех мест на одном турнире у России не было с 2002 года. Тогда за Россию выступали Ягудин, Плющенко и Абт. Сам 18-летний Марк Кондратюк только второй сезон катается на взрослом уровне. Его главный карьерный успех – третье место на чемпионате России.

Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках

Михаил Коляда.

AFLO/Global Look Press

Мужская фигурка – самый проблемный вид для России. Шансов на медали там мало

Сейчас фигурное катание можно назвать российским видом спорта. Результаты последнего ЧМ подтверждают: Россия стала первой в медальном зачете. Фигуристы взяли шесть медалей: три золота, серебро и две бронзы. В трех из четырех видов программы побеждали фигуристы из России. Мужское катание осталось единственным, где медалей не было вообще.

Там за Россию выступали Михаил Коляда (пятое место) и Евгений Семененко (восьмое место). Именно их места по регламенту позволили России побороться за третью олимпийскую квоту в мужском катании. Номинально это уже стало успехом, но отставание от медалей по-прежнему серьезно. Даже третьему месту на ЧМ-2021 Коляда проиграл 17 баллов, золоту – 48.

Последние главные турниры, где у России были медали в мужской фигурке:

  • ЧЕ-2020: 🥇 и 🥈
  • ЧМ-2018: 🥉
  • Олимпиада-2010: 🥈

Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

AFLO/Global Look Press

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2020-м там доминировали Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. У обоих после этого был проблемный сезон с пропуском ключевых стартов. Алиев до сих пор отходит от проблем – это было заметно еще во время контрольных прокатов (тут мы собирали все программы).

Доминирование в Европе двухлетней давности совсем не означает олимпийские шансы. Последним олимпийским призером от России был еще Евгений Плющенко, который сейчас занимается тренерской работой. Главными соперниками в борьбе за медали остаются американцы и японцы – их на чемпионате Европы как раз и не было. Зато они выступали на мире.

Шанс России дает выступление Коляды на ЧМ-2018. Это он принес России ту самую бронзу. Но после этого Коляда пережил много проблем с катанием, а стабильность обрел только в прошлом сезоне. Тогда он сменил тренера – уже второй год занимается у Алексея Мишина. Именно Мишин готовил Коляду и Семененко к ЧМ-2021, а теперь они претендуют на поездку на Олимпиаду.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Результат Кондратюка не гарантирует ему попадание на Олимпиаду-2022

Nebelhorn Trophy казался проблемным турниром для России, потому что главные фигуристы туда поехать не могли. Коляда и Семененко обеспечили России борьбу за третью квоту, но регламент запрещал им участие в ее подтверждении. Изначально планировалось, что именно чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев поедет на турнир.

Только перед контрольными прокатами фигуристов сборной России появились новости, что Алиев не примет участие в Nebelhorn Trophy (сказалась плохая форма). Тогда все продвигали Макара Игнатова ему на замену. Так говорила тренер Инна Гончаренко: «Видно, что он готов к сезону. Если также продолжит в произвольной программе, то Макар – очевидный претендент».

В произвольной программе у Игнатова были проблемы с коньком – из-за этого он ошибался во время выездов с прыжков. Кондратюк стабильно откатал обе программы. По итогам контрольных прокатов он и попал на Nebelhorn Trophy. Но даже формально это не делает его третьим фигуристом сборной России. Ее состав на Олимпиаду определится только после ЧР.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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