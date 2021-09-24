Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном
Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy. Там выступали фигуристы из разных стран, которые боролись за дополнительные места в заявке на Олимпиаду-2022. Задачей Кондратюка было попадание в семерку лучших на Nebelhorn Trophy. Он занял итоговое третье место. Теперь Россия выставит максимальное число фигуристов на турнир.
- Женское катание: ⛸️⛸️⛸️
- Мужское катание: ⛸️⛸️⛸️
- Парное катание: ⛸️⛸️⛸️
- Танцы на льду: ⛸️⛸️⛸️
12 квот – максимальное достижение России на всех Олимпиадах в истории. В мужском одиночном катании трех мест на одном турнире у России не было с 2002 года. Тогда за Россию выступали Ягудин, Плющенко и Абт. Сам 18-летний Марк Кондратюк только второй сезон катается на взрослом уровне. Его главный карьерный успех – третье место на чемпионате России.
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Мужская фигурка – самый проблемный вид для России. Шансов на медали там мало
Сейчас фигурное катание можно назвать российским видом спорта. Результаты последнего ЧМ подтверждают: Россия стала первой в медальном зачете. Фигуристы взяли шесть медалей: три золота, серебро и две бронзы. В трех из четырех видов программы побеждали фигуристы из России. Мужское катание осталось единственным, где медалей не было вообще.
Там за Россию выступали Михаил Коляда (пятое место) и Евгений Семененко (восьмое место). Именно их места по регламенту позволили России побороться за третью олимпийскую квоту в мужском катании. Номинально это уже стало успехом, но отставание от медалей по-прежнему серьезно. Даже третьему месту на ЧМ-2021 Коляда проиграл 17 баллов, золоту – 48.
Последние главные турниры, где у России были медали в мужской фигурке:
- ЧЕ-2020: 🥇 и 🥈
- ЧМ-2018: 🥉
- Олимпиада-2010: 🥈
В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2020-м там доминировали Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. У обоих после этого был проблемный сезон с пропуском ключевых стартов. Алиев до сих пор отходит от проблем – это было заметно еще во время контрольных прокатов (тут мы собирали все программы).
Доминирование в Европе двухлетней давности совсем не означает олимпийские шансы. Последним олимпийским призером от России был еще Евгений Плющенко, который сейчас занимается тренерской работой. Главными соперниками в борьбе за медали остаются американцы и японцы – их на чемпионате Европы как раз и не было. Зато они выступали на мире.
Шанс России дает выступление Коляды на ЧМ-2018. Это он принес России ту самую бронзу. Но после этого Коляда пережил много проблем с катанием, а стабильность обрел только в прошлом сезоне. Тогда он сменил тренера – уже второй год занимается у Алексея Мишина. Именно Мишин готовил Коляду и Семененко к ЧМ-2021, а теперь они претендуют на поездку на Олимпиаду.
Результат Кондратюка не гарантирует ему попадание на Олимпиаду-2022
Nebelhorn Trophy казался проблемным турниром для России, потому что главные фигуристы туда поехать не могли. Коляда и Семененко обеспечили России борьбу за третью квоту, но регламент запрещал им участие в ее подтверждении. Изначально планировалось, что именно чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев поедет на турнир.
Только перед контрольными прокатами фигуристов сборной России появились новости, что Алиев не примет участие в Nebelhorn Trophy (сказалась плохая форма). Тогда все продвигали Макара Игнатова ему на замену. Так говорила тренер Инна Гончаренко: «Видно, что он готов к сезону. Если также продолжит в произвольной программе, то Макар – очевидный претендент».
В произвольной программе у Игнатова были проблемы с коньком – из-за этого он ошибался во время выездов с прыжков. Кондратюк стабильно откатал обе программы. По итогам контрольных прокатов он и попал на Nebelhorn Trophy. Но даже формально это не делает его третьим фигуристом сборной России. Ее состав на Олимпиаду определится только после ЧР.