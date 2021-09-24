Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2020-м там доминировали Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. У обоих после этого был проблемный сезон с пропуском ключевых стартов. Алиев до сих пор отходит от проблем – это было заметно еще во время контрольных прокатов (тут мы собирали все программы).

Доминирование в Европе двухлетней давности совсем не означает олимпийские шансы. Последним олимпийским призером от России был еще Евгений Плющенко, который сейчас занимается тренерской работой. Главными соперниками в борьбе за медали остаются американцы и японцы – их на чемпионате Европы как раз и не было. Зато они выступали на мире.

Шанс России дает выступление Коляды на ЧМ-2018. Это он принес России ту самую бронзу. Но после этого Коляда пережил много проблем с катанием, а стабильность обрел только в прошлом сезоне. Тогда он сменил тренера – уже второй год занимается у Алексея Мишина. Именно Мишин готовил Коляду и Семененко к ЧМ-2021, а теперь они претендуют на поездку на Олимпиаду.