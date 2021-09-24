Кондратюк гарантировал России третью олимпийскую квоту в мужском одиночном катании

Марк Кондратюк выступил с произвольной программой на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, где разыгрываются олимпийские квоты.

Кондратюку для получения квоты необходимо место не ниже седьмого. После своего проката он занял промежуточное первое место.

На турнире осталось четыре проката от других фигуристов. Даже если они выступят лучше Кондратюка, то он не опустится ниже седьмого места.

Большинство олимпийских квот распределились по итогам чемпионата мира 2021 года. Россия выиграла в трех видах из четырех и получила в них максимальные квоты: в женском одиночном, в парном и в танцах.

Мужское одиночное катание – единственный вид, где у России была не максимальная квота. По итогам ЧМ она получил две путевки, третью она имела право получить через квалификационный турнир Nebelhorn Trophy.