Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
Почему именно сейчас так важен состав сборной России?
«Российская газета» опубликовала почти весь состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон. Мы подробно рассказали об этом в отдельной новости. ФФККР подтвердила список фамилий «Р-Спорту», поэтому все данные можно считать официальными. В будущем ожидаются дополнения у пар и танцоров, но они не так важны.
Состав России, который до 1 июня подтвердит Минспорта:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов (будут дополнения).
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (будут дополнения).
Ключевые моменты:
🎯 Валиева, Усачева и Хромых попали в основу. Это их официальный первый взрослый сезон.
🎯 Алена Косторная – в резерве.
🎯 Дмитрий Алиев – в резерве.
🎯 Алина Загитова и Евгения Медведева отсутствуют.
К Олимпиаде готовятся все победители и призеры чемпионата мира по фигурному катанию. Само попадание в состав сборной России – первый шаг к поездке на турнир. Спортсмены не из основы или резерва не будут заявлены на Олимпиаду. Больших неожиданностей в списках нет – они создавались по результатам на турнирах.
У мужчин и женщин в основной состав вошли по шесть спортсменов. В мужском наборе заявлено три резервиста, в женском – две запасные фигуристки. Эти списки могут постоянно меняться на протяжении всего сезона. Главное – их нельзя дополнять лишней позицией. Если фигурист из резерва поднимается в основу, то кто-то будет резервистом вместо него.
Косторная и Алиев – действующие чемпионы Европы. Почему они в резерве?
Алена Косторная за один сезон пережила разочарование. Ушла к Евгению Плющенко, потеряла в результатах, пролетела мимо международных стартов – и резко вернулась к Этери Тутберидзе. Дмитрий Алиев тоже не попал на международные соревнования, хотя считался одним из главных кандидатов на выступление от России на ЧМ.
Оба доминировали еще в сезоне-2019/20, когда победили на чемпионате Европы. В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, поэтому формально Косторная и Алиев – действующие чемпионы Европы. Но авторитет старых достижений в фигурном катании просто так не работает. Не зря Тутберидзе устраивала для Косторной испытательный срок.
Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
Куда пропали Загитова и Медведева?
Их нет, потому что обе не выполнили критерии отбора. Состав сборной России выбирается по результатам ЧР, ЧМ, ЧЕ, Кубка России, Олимпиады и этапов Гран-при. Половины из этих соревнований не было в сезоне-2020/21. Загитова и Медведева не выступали даже на тех, что состоялись. Поэтому формально они не претендовали на попадание в сборную.
Во время предолимпийского сезона-2020/21 Алина Загитова вела шоу «Ледниковый период». В группе Этери Тутберидзе она ставила показательные номера для разных проектов, но не готовилась в соревновательном режиме. Даже на командном шоу в России она была капитаном – сама не участвовала.
Похожими вещами занималась и Медведева, но ей помешали проблемы со здоровьем. Она выступила на контрольных прокатах, а дальше лечила спину и восстанавливалась после последствий коронавируса. Сейчас Медведева больше сосредоточена на выступлении в шоу. Илья Авербух подготовил новый спектакль «Анна Каренина». Медведева заявлена:
Медведева сказала, что выступает за спортивный принцип и не бросает тренировки: «Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас».
Мужчины от России на Олимпиаде – их сколько?
Пока это главная интрига на ближайшие несколько месяцев. Коляда и Семененко заработали потенциальное третье место в олимпийской заявке, когда успешно выступили на ЧМ-2021. Теперь кто-то из фигуристов сборной поедет на Nebelhorn trophy (22-25 сентября) в Германию, чтобы подтвердить это место уже официально. Важно: Коляда и Семененко туда не попадут.
Так выстраивается регламент соревнований. Подтверждать третью олимпийскую квоту может кто-то из фигуристов, которые не участвовали в ЧМ. Это вряд ли станет проблемой: в объявленном составе все спортсмены примерно равны. Немного выделяются только Макар Игнатов и Марк Кондратюк, которые стали призерами на чемпионате России.
За кем следить в парах и танцах?
За теми, кто выступал и побеждал на чемпионате мира. Теперь эти соревнования тоже превращаются для России в доминирующие виды. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – главная русская пара в танцах на льду. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – фавориты в соревнованиях спортивных пар. Тенденция сохранится и в сезоне Олимпиады.
Ключевая история связана с парой Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Олимпийский сезон она проведет под совместным руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Все тренировки – в «Самбо-70». Сезон-2020/21 получился для Тарасовой и Морозова не самым удачным: на ЧМ-2021 они заняли только четвертое место. Тогда с парой работал только Траньков.
Тарасова и Морозов уже участвовали в ледовом шоу Тутберидзе, но еще весной были только приглашенными гостями.
Когда определится окончательный состав России на Олимпиаду?
Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года. Поэтому и состав на международные старты ожидается по привычной картине сезона – минимум до конца декабря. Тогда состоится чемпионат России, где победители и призеры отберутся на январский чемпионат Европы. Уже после чемпионата Европы – реальный состав на Олимпиаду.
Осенью состоится и серия Гран-при. Это важное соревнование для любого сезона, но в предолимпийский год оно проходило в усеченном формате. Тогда каждый этап Гран-при превратился в мини-соревнование фигуристок из страны, где они тренируются. Финал Гран-при вообще отменился из-за коронавируса. Теперь планируется, что все будет привычно.