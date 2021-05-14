Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет

Ключевые моменты:

🎯 Валиева, Усачева и Хромых попали в основу. Это их официальный первый взрослый сезон.

🎯 Алена Косторная – в резерве.

🎯 Дмитрий Алиев – в резерве.

🎯 Алина Загитова и Евгения Медведева отсутствуют.

К Олимпиаде готовятся все победители и призеры чемпионата мира по фигурному катанию. Само попадание в состав сборной России – первый шаг к поездке на турнир. Спортсмены не из основы или резерва не будут заявлены на Олимпиаду. Больших неожиданностей в списках нет – они создавались по результатам на турнирах.

У мужчин и женщин в основной состав вошли по шесть спортсменов. В мужском наборе заявлено три резервиста, в женском – две запасные фигуристки. Эти списки могут постоянно меняться на протяжении всего сезона. Главное – их нельзя дополнять лишней позицией. Если фигурист из резерва поднимается в основу, то кто-то будет резервистом вместо него.