Россия (фигурное катание)
Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Россия (фигурное катание) #Евгения Медведева #Алина Загитова

Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

6 часов назад

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной на сезон-2021/22.

  • Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
  • Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
  • Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
  • Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

ФФККР огласила список в разговоре с РИА «Спорт», заявка у пар пока неполная. Окончательный список опубликует Минспорт, пишет ТАСС.

Попадание в сборную дает возможность выступать в международных соревнованиях. Предстоящий сезон будет олимпийским – в 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада. 

У России на Олимпиаду максимальная квота в парном катании, танцах на льду и женском одиночном (по три путевки). В мужском катании пока две путевки, но по итогам квалификационных соревнований квота может вырасти.

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Состав олимпийской сборной сформируют по ходу сезона в зависимости от результатов фигуристов. Одним из важнейших соревнований перед Олимпиадой будет чемпионат России, запланированный на декабрь 2021 года.

В составе России не оказалось Евгении Медведевой (двукратная чемпионка мира и Европы) и Алины Загитовой (олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы). Загитова приостановила карьеру в 2019 году, Медведева в прошлом сезоне не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы и коронавируса.

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Источник:
РИА «Спорт»
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