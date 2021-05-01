Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы

Куда уходит Трусова? Кажется, назад к Тутберидзе. В этом же посте Плющенко написал: «Отпускаем Сашу обратно». Официального подтверждения перехода пока нет, но «Матч ТВ» пишет, что Трусова провела первую тренировку в «Хрустальном» у Тутберидзе.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сказал, что официальных документов на переход от Трусовой тоже пока что не было.

Главный момент поста Плющенко – мощный наезд на Косторную

В прощальном посте Плющенко есть один мощный момент с намеком на конкретного человека, но без фамилий: