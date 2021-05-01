Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы
Александра Трусова пришла в академию Евгения Плющенко в 2020-м после четырех лет у Этери Тутберидзе. У Плющенко Трусова провела один сезон. Ее достижения за это время:
🥉 Бронза на ЧМ.
🥉 3 место на чемпионате России.
🥇 Золото на 2-м этапе чемпионата России.
🥇 Победа на 4-м этапе чемпионата России.
🥈 2-е место на Кубке Первого канала.
Теперь Трусова уходит из академии Евгения Плющенко.
Почему и куда она уходит?
Причины ухода не называются, но Telesport сообщил: Трусова об уходе сказала Плющенко 30 апреля. Расставание прошло без конфликтов.
Плющенко в прощальном посте написал, что контракт Трусовой заканчивался 1 мая – и стороны решили не продлевать его по обоюдному согласию. Плющенко пожелал Трусовой удачи, отозвался о ней только хорошими словами и сказал, что они расстаются друзьями.
Куда уходит Трусова? Кажется, назад к Тутберидзе. В этом же посте Плющенко написал: «Отпускаем Сашу обратно». Официального подтверждения перехода пока нет, но «Матч ТВ» пишет, что Трусова провела первую тренировку в «Хрустальном» у Тутберидзе.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сказал, что официальных документов на переход от Трусовой тоже пока что не было.
Главный момент поста Плющенко – мощный наезд на Косторную
В прощальном посте Плющенко есть один мощный момент с намеком на конкретного человека, но без фамилий:
Кажется, этот отрывок посвящен Алене Косторной. Смотрим:
- Элементы раскаяния – после возвращения к Тутберидзе Косторная говорила, что ее переход был ошибкой.
- Про испытательный срок – Тутбердизе говорила, что на возвращение Косторной в группу Тутберидзе повлияла ее дочь Диана. Еще Тутберидзе дала Косторной двухмесячный испытательный срок.
- Плющенко перечислил достижения Трусовой за время работы с ним. И тут есть тоже некоторое сравнение с Косторной. У Трусовой много наград, она уехала «с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков» (цитата Плющенко).
Еще фраза Плющенко: «Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока. И в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира».
У Косторной уход от Плющенко совпал со спадом в карьере. Об этом мы подробнее написали здесь:
Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером