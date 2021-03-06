Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок

4 марта мы рассказали, что Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе. Тогда это официально подтвердил Евгений Плющенко.

Затем с переходом возникли сложности из-за финансового контракта. Мы подробно разбирали этот момент в отдельном материале.

6 марта Первый канал официально подтвердил возвращение Косторной в группу Тутберидзе. Ей назначен двухмесячный испытательный срок.

В программе «Время» прозвучали фрагменты интервью Этери Тутберидзе и самой Косторной.

Этери Тутберидзе назвала условия для Косторной: «Она должна полностью войти в наш процесс. Без каких-то дополнительных выходных, без условий, что кто-то там мешается на льду. Наверное, это все равно должны мы определять. И запрыгать тройной аксель».

Тутберидзе рассказала, что ее дочь Диана попросила о шансе для Косторной. Это повлияло на решение по возвращению. Сама Косторная назвала цели на ближайшие два месяца: «Должна доказать, что достойна кататься в этой группе».

Алена Косторная – действующая чемпионка Европы. В этом сезоне она заняла шестое место в финале Кубка России. На чемпионат мира Косторная заявлена первой запасной.

Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме