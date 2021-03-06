Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии
Алена Косторная уходит из академии Евгения Плющенко. Мы подробно рассказывали о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе (тут и тут), но в простом переходе появились сложности. Яна Рудковская рассказала о контракте с мамой Косторной. Между ними заключен серьезный официальный договор, по которому определялись спонсорские деньги и оплата за тренировки.
Прямая цитата Рудковской из интервью «СЭ»: Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему.
Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна – то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит».
Рудковская знает, что Косторная возвращается в школу «Самбо-70». Директор школы Ренат Лайшев уже снял с себя ответственность по выплатам за Косторную. Он сказал, что школа получает только государственные деньги – и тех тоже мало.
Впервые о контракте стало известно со слов хореографа Даниила Глейхенгауза. Сначала он писал в инстаграме, что они с Тутберидзе согласились на возвращение Косторной. Потом сказал о решении за день-два и ее финансовых обязательствах в группе Плющенко.
Сам Евгений Плющенко опровергал наличие такого контракта: «У нас нет контрактов с Косторной – что она катается за клуб или что-то подобное. Все контракты, которые были сделаны Алене – были сделаны только для нее. Мы не получили, не взяли никакого процента».
Пока точно известно, что Косторной остаются все деньги с рекламных и спонсорских контрактов. Плющенко и Рудковская вместе прояснили эту позицию: не берут и не требуют деньги за это. Все финансовые запросы касаются занятий в «Ангелах Плющенко».
В этой ситуации интересно, что официально Косторная вообще не уходила из «Самбо-70». Она перешла к Плющенко вне трансферного окна, поэтому числилась в старой школе. Мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале.
В «Ангелах Плющенко» Косторная занималась у Сергея Розанова – тренера, который тоже ушел от Этери Тутберидзе. Евгений Плющенко выполнял роль второго тренера: подключался к работе и давал советы. Если надо, был главным. Даже снимал Косторную с соревнований.
Алене Косторной 17 лет. Год назад она выиграла чемпионат Европы и прыгала тройной аксель, но в этом сезоне потеряла все. Тренировалась только четыре месяца, переболела коронавирусом и ангиной. Финал сезона для Косторной – ее попадание на ЧМ в качестве запасной.
Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой