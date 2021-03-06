Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии

Прямая цитата Рудковской из интервью «СЭ»: Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему.

Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна – то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит».

Рудковская знает, что Косторная возвращается в школу «Самбо-70». Директор школы Ренат Лайшев уже снял с себя ответственность по выплатам за Косторную. Он сказал, что школа получает только государственные деньги – и тех тоже мало.