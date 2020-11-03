Алена Косторная
фигурное катание
Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко
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#Алена Косторная #фигурное катание #Евгений Плющенко #Этери Тутберидзе

Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке

03 ноября, 12:37

AFLO/Global Look Press

Министерство спорта РФ подтвердило смену тренера у фигуристки Алены Косторной. До этого в списке личных тренеров значились Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Новый список такой: Евгений Плющенко, Сергей Розанов, Этери Тутберидзе.

На соревнованиях Алена Косторная по-прежнему представляет школу «Самбо-70». Она перешла в школу «Ангелы Плющенко» вне окна переходов.

Алена Косторная – действующая чемпионка Европы по фигурному катанию. В 2019 году она выиграла финал Гран-при.

Вместе с Косторной к Плющенко перешла Александра Трусова. Тут все по правилам и во время разрешенного окна.

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