Алена Косторная
фигурное катание
Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко
Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке
03 ноября, 12:37
Министерство спорта РФ подтвердило смену тренера у фигуристки Алены Косторной. До этого в списке личных тренеров значились Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.
Новый список такой: Евгений Плющенко, Сергей Розанов, Этери Тутберидзе.
На соревнованиях Алена Косторная по-прежнему представляет школу «Самбо-70». Она перешла в школу «Ангелы Плющенко» вне окна переходов.
Алена Косторная – действующая чемпионка Европы по фигурному катанию. В 2019 году она выиграла финал Гран-при.
Вместе с Косторной к Плющенко перешла Александра Трусова. Тут все по правилам и во время разрешенного окна.
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