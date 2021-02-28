Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной
Алена Косторная неудачно исполнила короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. Она не выполнила каскад, потеряла баллы, а потом расплакалась. Этот каскад она всегда исполняла на тренировке и на раскатке. В твиттере уже мелькают вырезки со словами Косторной в адрес тренеров: «После сегодняшнего завтрашнего уже нет».
Косторная заняла шестое место в короткой программе. Чуть не заплакала сразу после проката, а потом едва сдерживала слезы во время объявления оценок. Теперь это обсуждают все эксперты и фанаты. Отреагировала даже Татьяна Тарасова, которая добила Косторную: «Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то была бы шестая».
Напоминаем новую реальность. Сейчас проходит финал Кубка России (не мира), а сама Алена Косторная – действующая чемпионка Европы. В прошлом сезоне она была главной спортсменкой и лицом женской фигурки. Летом Косторная перешла от Тутберидзе в академию Плющенко. Дальше – коронавирус. Именно из-за болезни Косторная пропустила чемпионат России.
Евгений Плющенко личным решением снял Косторную с того турнира. По той же причине она снялась с командного турнира. В интервью «СЭ» после ее проката в финале Кубка России Плющенко сказал о вещах, которые надо отметить отдельно. Да, они снова связаны с болезнями Косторной. И с позицией самого Плющенко по ее перспективам.
❌ «Я хотел ее снимать с соревнований, но она сказала, что будет выступать до конца».
❌ «У нее после ковида была жесткая ангина, снова лечилась. Получается, пока она не может восстановить былую форму. Ангина была три недели назад».
❌ «С Сережей Розановым мы это обсуждали, я предлагал, что, может, тогда этот сезон нужно полностью пропускать, раз такая история. Она ответила: «Я доеду, я буду бороться».
Это интервью Плющенко сразу дает больше понимания ситуации. Косторная взяла инициативу на себя – по примеру Анны Щербаковой на чемпионате России. Но ее подводит организм, поэтому сейчас Косторная – аутсайдер в борьбе за попадание на ЧМ. Дело не только в отставании от Туктамышевой на семь баллов, а в общей форме.
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
Рядом – уверенная и уже восстановившаяся после ковида соперница. Елизавета Туктамышева спокойно рассказывает, что Кубок России – просто еще один важный старт. Она уверена в собственных перспективах по попаданию на чемпионат мира. Плющенко в этот момент говорит о надеждах, что Косторная хотя бы доедет произвольную программу.
Последствия коронавируса – важная причина провала Косторной. Но за время после болезни она сменила две программы – полностью поставила новые. В финале Кубка России Косторная сорвала именно привычный для себя каскад тройной флип-тройной тулуп (прыгнула двойной). И плачет она больше из-за расстройства на себя. Подтверждает даже Авербух.