Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной

Алена Косторная неудачно исполнила короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. Она не выполнила каскад, потеряла баллы, а потом расплакалась. Этот каскад она всегда исполняла на тренировке и на раскатке. В твиттере уже мелькают вырезки со словами Косторной в адрес тренеров: «После сегодняшнего завтрашнего уже нет».

Косторная заняла шестое место в короткой программе. Чуть не заплакала сразу после проката, а потом едва сдерживала слезы во время объявления оценок. Теперь это обсуждают все эксперты и фанаты. Отреагировала даже Татьяна Тарасова, которая добила Косторную: «Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то была бы шестая».

Напоминаем новую реальность. Сейчас проходит финал Кубка России (не мира), а сама Алена Косторная – действующая чемпионка Европы. В прошлом сезоне она была главной спортсменкой и лицом женской фигурки. Летом Косторная перешла от Тутберидзе в академию Плющенко. Дальше – коронавирус. Именно из-за болезни Косторная пропустила чемпионат России.