Алена Косторная
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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#Алена Косторная #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Камила Валиева

Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию

час назад

Алена Косторная – действующая чемпионка Европы

AFLO/Global Look Press

Результаты женской короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию:

  1. Камила Валиева – 88,71
  2. Дарья Усачева – 79,12
  3. Елизавета Туктамышева – 77,74
  4. Майя Хромых – 73,77
  5. Анна Фролова – 71,46
  6. Алена Косторная – 70,14

Финал Кубка России – дополнительный этап отбора для кандидатов на выступление на чемпионате мира.

Елизавета Туктамышева и Алена Косторная претендуют на поездку в Швецию. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта.

Камила Валиева не поедет на чемпионат мира даже в случае победы в финале Кубка России. Она не проходит по возрасту.

Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию

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