Алена Косторная
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
час назад
Результаты женской короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию:
- Камила Валиева – 88,71
- Дарья Усачева – 79,12
- Елизавета Туктамышева – 77,74
- Майя Хромых – 73,77
- Анна Фролова – 71,46
- Алена Косторная – 70,14
Финал Кубка России – дополнительный этап отбора для кандидатов на выступление на чемпионате мира.
Елизавета Туктамышева и Алена Косторная претендуют на поездку в Швецию. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта.
Камила Валиева не поедет на чемпионат мира даже в случае победы в финале Кубка России. Она не проходит по возрасту.
Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию
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