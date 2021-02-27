Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию

Результаты женской короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию:

Финал Кубка России – дополнительный этап отбора для кандидатов на выступление на чемпионате мира.

Елизавета Туктамышева и Алена Косторная претендуют на поездку в Швецию. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта.

Камила Валиева не поедет на чемпионат мира даже в случае победы в финале Кубка России. Она не проходит по возрасту.

Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию