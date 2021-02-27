Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Петр Гуменник
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
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#Кубок России по фигурному катанию #фигурное катание #Евгений Семененко #Андрей Мозалев #Петр Гуменник

Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию

16 минут назад

Тройка лидеров после короткой программы:

1. Евгений Семененко – 94,95

2. Андрей Мозалев – 93,83

3. Петр Гуменник – 88,09

Макар Игнатов и Марк Кондратюк пока идут седьмым и восьмым. Они были призерами на чемпионате России.

Михаил Коляда пропускает финал Кубка России. Он обеспечил себе попадание на чемпионат мира через победу в чемпионате России.

Финал Кубка России – дополнительное отборочное соревнование для кандидатов в сборную на ЧМ. Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию

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