Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Петр Гуменник
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
#Кубок России по фигурному катанию #фигурное катание #Евгений Семененко #Андрей Мозалев #Петр Гуменник
Семененко лидирует в мужских соревнованиях на финале Кубка России по фигурному катанию
16 минут назад
Тройка лидеров после короткой программы:
1. Евгений Семененко – 94,95
2. Андрей Мозалев – 93,83
3. Петр Гуменник – 88,09
Макар Игнатов и Марк Кондратюк пока идут седьмым и восьмым. Они были призерами на чемпионате России.
Михаил Коляда пропускает финал Кубка России. Он обеспечил себе попадание на чемпионат мира через победу в чемпионате России.
Финал Кубка России – дополнительное отборочное соревнование для кандидатов в сборную на ЧМ. Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.
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