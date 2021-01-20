«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент

«Кубок Первого канала» – новый турнир в фигурном катании

Это командное соревнование, которое запланировано на 5-7 февраля. В первый день пройдут турнир по прыжкам и жеребьевка, где фигуристы распределятся по разным командам. Дальше – короткая программа в четырех видах. 7 февраля – произвольная. Результаты суммируются, команда-победитель претендует на призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Подробности формата турнира

ФФККР уже показала официальный список участников. Главная новость: там выступит Алена Косторная. Она пропустила чемпионат России по фигурному катанию, потому что не успела восстановиться после коронавируса. Всего на турнир заявлены шесть женщин-одиночниц, шесть мужчин, шесть танцевальных пар и четыре парных дуэта.

«Кубок Первого канала» – это не просто красивое название турнира. История похожа с хоккейным этапом Евротура. Первый канал – вещатель, который показывает все соревнования в фигурном катании. Он помог ФФККР с организацией турнира, а еще продумает и покажет зрительское голосование в прямом эфире. Одна из команд получит приз зрительских симпатий.

Алина Загитова и Евгения Медведева поучаствовали в красочном ролике-анонсе. Гендиректор ФФККР Александр Коган добавил подробностей в интервью ТАСС: «Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах».