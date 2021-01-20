«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
«Кубок Первого канала» – новый турнир в фигурном катании
Это командное соревнование, которое запланировано на 5-7 февраля. В первый день пройдут турнир по прыжкам и жеребьевка, где фигуристы распределятся по разным командам. Дальше – короткая программа в четырех видах. 7 февраля – произвольная. Результаты суммируются, команда-победитель претендует на призовой фонд в 10 миллионов рублей.
ФФККР уже показала официальный список участников. Главная новость: там выступит Алена Косторная. Она пропустила чемпионат России по фигурному катанию, потому что не успела восстановиться после коронавируса. Всего на турнир заявлены шесть женщин-одиночниц, шесть мужчин, шесть танцевальных пар и четыре парных дуэта.
«Кубок Первого канала» – это не просто красивое название турнира. История похожа с хоккейным этапом Евротура. Первый канал – вещатель, который показывает все соревнования в фигурном катании. Он помог ФФККР с организацией турнира, а еще продумает и покажет зрительское голосование в прямом эфире. Одна из команд получит приз зрительских симпатий.
Алина Загитова и Евгения Медведева поучаствовали в красочном ролике-анонсе. Гендиректор ФФККР Александр Коган добавил подробностей в интервью ТАСС: «Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах».
Формат командного турнира почти не меняется. Japan Open – самое раскрученное соревнование
Командные турниры в фигурке всегда использовались для популяризации вида спорта. ISU в 2009 году именно с этой целью впервые организовала командный чемпионат мира. В нем участвовали шесть команд, которые тоже соревновались во всех видах. От каждой сборной на турнир приехали двое мужчин, две женщины, одна пара и один танцевальный дуэт.
Формат всегда был примерно одинаковым – на «Кубке Первого канала» он ничем не отличается. ТАСС подробно рассказывал историю командных турниров на ЧМ. Сначала они не пользовались популярностью, но затем командные соревнования попали в программу Олимпиады в Сочи. Сразу повысился общий престиж, увеличилось внимание.
Аделина Сотникова выиграла одиночные соревнования у девушек, но в командном турнире не участвовала. Вместо нее там выступила Юлия Липницкая. Сотниковой это не понравилось: «Я очень хотела выступать в командных соревнованиях, потому что хотела, чтобы была какая-то медаль. Когда я узнала, что меня не взяли, то было очень обидно».
Командный чемпионат мира теперь планируется каждые два года – всегда после основного ЧМ. На Олимпиаде командные соревнования тоже мелькают стабильно. Япония – главная страна по этому виду. Она продвигала командные соревнования на всех уровнях, а местная федерация помогала ISU с организацией турниров.
В Японии с 2006 года проводится собственный командный турнир Japan Open. Там участвуют три команды: Япония, Северная Америка и Европа. В европейскую часто попадают фигуристы из России. На первом командном турнире участвовал Алексей Ягудин. В 2019 году в Сайтаму ездили Александра Трусова и Алина Загитова. Тогда команда Европы выиграла Japan Open.
Новое командное соревнование в России формально замещает чемпионат Европы. Он в этом сезоне отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому топовые фигуристы заполняют февральскую паузу. ФФККР анонсировала проведение нескольких дополнительных турниров, чтобы к чемпионату мира главные фигуристы России набрали форму.
Пока на ЧМ гарантированно попали только победители чемпионата России. Например, Анна Щербакова:
Турнир по прыжкам – отдельный вид, который пробовался во Франции
Главное нововведение турнира в России – отдельное соревнование по прыжкам. Пока о нем известны обрывочные факты, но на сайте ФФККР подчеркивается: такого в командных соревнованиях еще не было. Алена Леонова выделила двух фаворитов – Трусову и Щербакову. Так банально, потому что только они стабильно исполняют четверные прыжки.
Максим Траньков обратил внимание на важное: соревнования по прыжкам проводились и раньше, даже были отдельные чемпионаты мира. Потом они отошли на второй план и забылись, потому что не ценились у зрителей. Сейчас ситуация обратная как раз из-за постоянного изучения новых элементов. Еще два сезона назад девушки на взрослом уровне не прыгали четверные.
Многие не помнят, но в начале века во Франции дважды проходил турнир Trophee Korloff Top Jump. Его придумал президент FFSG Дидье Гайаге. Тогда фигуристы исполняли прыжковые элементы за две минуты. Судьи оценивали каждый из них по системе из четырех баллов. Между прыжками спортсмены делали дополнительные вращения – для улучшения оценки.
12-летний фигурист учит прыжок в пять оборотов. Так не делал никто
На таких соревнованиях не было обязательного правила по костюмам. Поэтому Алексей Ягудин прыгал в обычной футболке. Это вспоминал фигурист Брайан Жубер. Он же рассказывал, что еще молодым проиграл соревнования Илье Климкину. Зато Жубер исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, который до этого никогда не пробовал.
Илья Климкин и Алексей Ягудин побеждали там у мужчин, Елена Соколова выигрывала женские соревнования. Из тех турниров сохранились итоговые протоколы. Их можно посмотреть тут и тут. Брайан Жубер описывал их на своем сайте. На двух разных соревнованиях он был вторым и шестым. На втором турнире сорвал сложный прыжок.
Виктория Буцаева занимала второе место на чемпионате по прыжкам. Она рассказала подробности в интервью «СЭ»: «Насколько я помню, во Франции мы прыгали элементы до срыва. Шли от простого к сложному, начинали с двойного акселя, потом тройной тулуп и так далее по сложности прыжка. Больше опыта прыжковых турниров не было».