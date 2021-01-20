ФФККР и Первый канал представили «Кубок Первого канала»

С 5 по 7 февраля в Москве пройдет командный турнир по фигурному катанию, который организован ФФККР и Первым каналом – «Кубок Первого канала». В турнире соревнуются две команды. Капитан первой – Алина Загитова. Капитан второй – Елена Медведева.

Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Все соревнования будут транслироваться по Первому каналу и пройдут в присутствии зрителей.

Участвуют в турнире фигуристы, занявшие 1-6 места на чемпионате России-2021, чемпионы Европы-2020 и чемпионы мира.

Все участники:

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко

Одиночное катание, мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Одиночное катание, женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

5 февраля состоятся жеребьевка, тренировки и прыжковый фестиваль. 6 февраля – короткая программа, командный турнир. 7 февраля – произвольная программа. Призовой фонд «Кубка Первого канала» – 10 млн рублей.