Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
Анна Щербакова в третий раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала рекордные для себя 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева – юниорка, которая проводит первый сезон на взрослых соревнованиях внутри России. Третьей осталась Трусова: за три чемпионата России она ни разу не брала золото. Как раз из-за Щербаковой.
Щербакова доминирует, но перед каждым чемпионатом России никто не ждет ее победы.
ЧР-2019
Перед турниром все обсуждали уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Щербакова, Косторная и Трусова тогда находились в юниорском статусе, но уже могли выступить на взрослом чемпионате России. Во всех прогнозах на турнир по первым строчкам мелькали именно Косторная и Трусова. Щербакова в итоге опередила Трусову на 0,07 балла, Косторную – на три.
Ни один призер из того турнира не поехал на международные соревнования, потому что там другие правила по возрасту. Щербакова в России обошла не только юниорок-конкуренток. Константинова, Загитова, Самодурова, Медведева – все заняли места за пределами тройки. Щербакова тогда сказала о победе: «Я очень рада и честно – не ожидала».
ЧР-2020
За пару недель до чемпионата России состоялся финал Гран-при. Там Щербакова уступила Косторной семь баллов. Во время выступления она сорвала четверной прыжок. Прошлый сезон был первым для Щербаковой и других топ-юниорок на взрослом уровне. Она выходила на чемпионат России в статусе спортсмена, который отбирается на международные старты.
На чемпионате России Щербакова соперничала именно с Косторной. Трусова сделала кучу ошибок и осталась позади сразу на 35 баллов. Перед стартом ЧР она улучшила произвольную программу – сделала сразу три четверных. Опередила Косторную на два балла, а потом писала слова благодарности для тренеров.
ЧР-2021
Коронавирус. Сама Щербакова переболела перед чемпионатом России, но форсировала восстановление и подготовку. Ее конкурентка Косторная не успела поправить здоровье – Плющенко снял ее с турнира личным решением. Из здоровых топ-соперниц остались Валиева и Трусова. Каждая из них подошла к чемпионату России в хорошем состоянии.
Щербакова реально могла не выступить в произвольной программе. Тутберидзе и Глейхенгауз в интервью после турнира рассказали: думали о снятии, разговаривали даже с родителями. Только сама Щербакова их перебила: «Я бы все равно не послушала, собралась и выступила». Тутберидзе назвала ее победу историей преодоления. Камила Валиева отстала сразу на десять баллов.