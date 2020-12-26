Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
коронавирус
Этери Тутберидзе
Александра Трусова
Алена Косторная
Даниил Глейхенгауз
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Александра Трусова #коронавирус #Алена Косторная #Этери Тутберидзе #Чемпионат России по фигурному катанию #Даниил Глейхенгауз

Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает

4 минуты назад
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова в третий раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала рекордные для себя 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева – юниорка, которая проводит первый сезон на взрослых соревнованиях внутри России. Третьей осталась Трусова: за три чемпионата России она ни разу не брала золото. Как раз из-за Щербаковой.

Щербакова доминирует, но перед каждым чемпионатом России никто не ждет ее победы.

ЧР-2019

Перед турниром все обсуждали уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Щербакова, Косторная и Трусова тогда находились в юниорском статусе, но уже могли выступить на взрослом чемпионате России. Во всех прогнозах на турнир по первым строчкам мелькали именно Косторная и Трусова. Щербакова в итоге опередила Трусову на 0,07 балла, Косторную – на три.

Ни один призер из того турнира не поехал на международные соревнования, потому что там другие правила по возрасту. Щербакова в России обошла не только юниорок-конкуренток. Константинова, Загитова, Самодурова, Медведева – все заняли места за пределами тройки. Щербакова тогда сказала о победе: «Я очень рада и честно – не ожидала».

ЧР-2020

За пару недель до чемпионата России состоялся финал Гран-при. Там Щербакова уступила Косторной семь баллов. Во время выступления она сорвала четверной прыжок. Прошлый сезон был первым для Щербаковой и других топ-юниорок на взрослом уровне. Она выходила на чемпионат России в статусе спортсмена, который отбирается на международные старты.

На чемпионате России Щербакова соперничала именно с Косторной. Трусова сделала кучу ошибок и осталась позади сразу на 35 баллов. Перед стартом ЧР она улучшила произвольную программу – сделала сразу три четверных. Опередила Косторную на два балла, а потом писала слова благодарности для тренеров.

ЧР-2021

Коронавирус. Сама Щербакова переболела перед чемпионатом России, но форсировала восстановление и подготовку. Ее конкурентка Косторная не успела поправить здоровье – Плющенко снял ее с турнира личным решением. Из здоровых топ-соперниц остались Валиева и Трусова. Каждая из них подошла к чемпионату России в хорошем состоянии.

Щербакова реально могла не выступить в произвольной программе. Тутберидзе и Глейхенгауз в интервью после турнира рассказали: думали о снятии, разговаривали даже с родителями. Только сама Щербакова их перебила: «Я бы все равно не послушала, собралась и выступила». Тутберидзе назвала ее победу историей преодоления. Камила Валиева отстала сразу на десять баллов.

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#Даниил Глейхенгауз