Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает

Анна Щербакова в третий раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала рекордные для себя 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева – юниорка, которая проводит первый сезон на взрослых соревнованиях внутри России. Третьей осталась Трусова: за три чемпионата России она ни разу не брала золото. Как раз из-за Щербаковой.

Щербакова доминирует, но перед каждым чемпионатом России никто не ждет ее победы.

ЧР-2019

Перед турниром все обсуждали уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Щербакова, Косторная и Трусова тогда находились в юниорском статусе, но уже могли выступить на взрослом чемпионате России. Во всех прогнозах на турнир по первым строчкам мелькали именно Косторная и Трусова. Щербакова в итоге опередила Трусову на 0,07 балла, Косторную – на три.

Ни один призер из того турнира не поехал на международные соревнования, потому что там другие правила по возрасту. Щербакова в России обошла не только юниорок-конкуренток. Константинова, Загитова, Самодурова, Медведева – все заняли места за пределами тройки. Щербакова тогда сказала о победе: «Я очень рада и честно – не ожидала».