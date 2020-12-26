Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза

Тройка лидеров после женских соревнований:

Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России

Статистика Александры Трусовой на чемпионатах России по фигурному катанию за предыдущие два сезона:

Сезон-2018/19 – второе место.

Сезон-2019/20 – третье.

Интересно, что в декабре 2018-го она проиграла Щербаковой всего 0,07 балла. На следующем турнире впереди была еще и Косторная.

Сейчас Трусова тренируется под руководством Евгения Плющенко.