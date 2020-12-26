Александра Трусова
фигурное катание
Камила Валиева
Анна Щербакова
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#Александра Трусова #фигурное катание #Анна Щербакова #Камила Валиева

Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза

час назад

AFLO/Global Look Press

Тройка лидеров после женских соревнований:

  1. Анна Щербакова – 264,10
  2. Камила Валиева – 254,01
  3. Александра Трусова – 246,37

Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России

Статистика Александры Трусовой на чемпионатах России по фигурному катанию за предыдущие два сезона:

  • Сезон-2018/19 – второе место.
  • Сезон-2019/20 – третье.

Интересно, что в декабре 2018-го она проиграла Щербаковой всего 0,07 балла. На следующем турнире впереди была еще и Косторная.

Сейчас Трусова тренируется под руководством Евгения Плющенко.

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