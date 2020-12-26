Александра Трусова
фигурное катание
Камила Валиева
Анна Щербакова
Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза
час назад
Тройка лидеров после женских соревнований:
- Анна Щербакова – 264,10
- Камила Валиева – 254,01
- Александра Трусова – 246,37
Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России
Статистика Александры Трусовой на чемпионатах России по фигурному катанию за предыдущие два сезона:
- Сезон-2018/19 – второе место.
- Сезон-2019/20 – третье.
Интересно, что в декабре 2018-го она проиграла Щербаковой всего 0,07 балла. На следующем турнире впереди была еще и Косторная.
Сейчас Трусова тренируется под руководством Евгения Плющенко.
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