Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России

час назад

AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова снова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус.

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

Щербакова лидировала после короткой программы, но закончила выступление с одышкой.

Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила

До этого она побеждала на двух чемпионатах России подряд. Это ее единственные золотые медали на крупных взрослых турнирах.

В карьере Щербаковой есть серебро чемпионата Европы и второе место на финале Гран-при. Оба турнира в этом сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

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