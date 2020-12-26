Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России
час назад
Анна Щербакова снова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус.
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
Щербакова лидировала после короткой программы, но закончила выступление с одышкой.
Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила
До этого она побеждала на двух чемпионатах России подряд. Это ее единственные золотые медали на крупных взрослых турнирах.
В карьере Щербаковой есть серебро чемпионата Европы и второе место на финале Гран-при. Оба турнира в этом сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.
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