Как дела у Щербаковой – еще одной топ-фигуристки, которая пока остается у Тутберидзе

Косторная и Трусова ушли от Тутберидзе к Плющенко. Загитова закончила школу, поступила в университет, станет ведущей «Ледникового периода». Медведева готовится к предсезонным прокатам вместе с Тарасовой. Каждая из топ-фигуристок в женском одиночном катании напоминает о себе через важные инфоповоды.

Вокруг так много информации о других, что все забыли еще одну фигуристку высокого уровня. Куда пропала Анна Щербакова? Она почти не дает интервью, никуда не переходит, редко выкладывает посты в соцсетях и ни с кем не скандалит. В этом материале – основное, что известно о жизни Щербаковой за полгода без соревнований.

Фейки об уходе от Тутберидзе, первый домашний день рождения и планы на аксель

В момент всех новостей по окну переходов Щербакова никогда не прекращала контакты с остальной группой Тутберидзе. Не прекращала их и Косторная: в мае они вместе проводили онлайн-тренировку. Все происходило как раз в момент трансфера Трусовой. Тогда это считалось показателем, что они остаются. Косторная в итоге пошла следом за Трусовой.