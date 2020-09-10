Как дела у Щербаковой – еще одной топ-фигуристки, которая пока остается у Тутберидзе
Косторная и Трусова ушли от Тутберидзе к Плющенко. Загитова закончила школу, поступила в университет, станет ведущей «Ледникового периода». Медведева готовится к предсезонным прокатам вместе с Тарасовой. Каждая из топ-фигуристок в женском одиночном катании напоминает о себе через важные инфоповоды.
Вокруг так много информации о других, что все забыли еще одну фигуристку высокого уровня. Куда пропала Анна Щербакова? Она почти не дает интервью, никуда не переходит, редко выкладывает посты в соцсетях и ни с кем не скандалит. В этом материале – основное, что известно о жизни Щербаковой за полгода без соревнований.
Фейки об уходе от Тутберидзе, первый домашний день рождения и планы на аксель
В момент всех новостей по окну переходов Щербакова никогда не прекращала контакты с остальной группой Тутберидзе. Не прекращала их и Косторная: в мае они вместе проводили онлайн-тренировку. Все происходило как раз в момент трансфера Трусовой. Тогда это считалось показателем, что они остаются. Косторная в итоге пошла следом за Трусовой.
Сама Щербакова тоже якобы чуть не ушла от Тутберидзе. В мае на ее странице вконтакте появился пост с грамматическими ошибками, где Щербакова рассказала о поиске нового тренера. Сразу после этого она удалила страницу. Уже в инстаграме Щербакова объяснила, что страницу взломали. Вся информация об уходе – фейк.
В интервью «СЭ» ее родители подтвердили, что предложений по уходу для Щербаковой просто не было. «К фейкам уже давно привыкли, а взлом – это чья-то мелкая шутка с неясными целями. Даже по времени постов было очевидно, что это не Аня, не говоря уже о содержании. Эпизод, который вообще не стоит внимания», – говорил ее отец.
До разрешенных летних сборов Щербакова проводила время с родными. Ее главное впечатление – первый день рождения не на льду, а в кругу семьи. 28 марта ей исполнилось 16 лет. «Мы вообще в эти два месяца каждый вечер собирались всей семьей, играли в настольные игры», – рассказывала Щербакова.
Планы на подготовку и развитие в новом сезоне пока такие: «В короткой программе у меня часто было отставание от первого места, потому что я не прыгала тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно будет очень много работать, чтобы вставить его в программу. И, конечно, прибавлять можно во вращениях, в скольжении».
Чем еще она занималась?
Весной Щербакова поучаствовала в челлендже Александра Овечкина – и даже перебила его результат:
Так тренировалась во время изоляции:
Работала над прыжками даже во сне:
Последний пост в инстаграме Щербаковой появился 8 августа. Он посвящен ее собакам, хотя другая большая любовь Щербаковой – медведи.
Интересно, что добивавшиеся успеха на мировой арене спокойно едут откатывать... в Сызрань.