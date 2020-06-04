- Евгений Плющенко
- фигурное катание
Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд
Рекламный ролик появился в 2000-х. Он идет полминуты: Евгений Плющенко пробует на вкус чупа-чупс, поет песню, а в видеоряде также идут кадры из его выступления на льду.
Недавно Плющенко вспомнил рекламу в инстаграме и накопил постом сто тысяч просмотров.
Плющенко написал о 20-летней давности, но в разных источниках называется разный год – 2003-й, 2004-й, даже 2011-й. Ближе к реальности 2003-2004, поскольку ролик можно найти с логотипом телеканала «Спорт», который появился летом 2003-го, а сменил название на «Россия-2» в начале 2010-го.
Сейчас сразу понятно, почему реклама запомнилась.
- Начинается с вопроса «Что сосут чемпионы?»;
- Стих слишком простой и легко запомнится;
- Звезда – большой спортсмен.
Сам Плющенко комментировал ее так: «Это был мой первый контракт. Для меня было важно, чтобы у меня был личный спонсор. А так как я сладкоежка, был не против».
По неофициальной (и сомнительной) информации, гонорар – около миллиона рублей.
В 2007 году Плющенко стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Позже активисты «Молодой гвардии Единой России» пожаловались, что Плющенко из 123 заседаний посетил всего 11, а из бюджета города на него как депутата было потрачено более 12 миллионов рублей. Там же они до кучи вспомнили эту рекламу и посчитали такой слоган аморальным.
Кстати, изначально компания Chupa Chups могла называться Gol. Испанский бизнесмен Энрике Бернат, запуская леденцы в 50-х, представлял их как мяч, а рот – как ворота. Но название не убедило, потому что у конфеты была инновационная идея: дети могли есть ее, удобно вытаскивая изо рта, не пачкая рук и не раздражая родителей.
В 1990-х продукт стал еще популярнее, появляясь в руках и во рту знаменитостей вроде Мадонны или Майкла Джексона.
Еще про спорт. Chupa Chups запустил кампанию против курения, даже выпуская леденцы в сигаретной пачке. Йохан Круифф тогда тренировал и часто появлялся с леденцами, потому что врачи запрещали сигареты: «Во время матча я не курил, вместо этого держал во рту леденцы. Они были очень вкусными, и это ощущение позволило справиться со стрессом».