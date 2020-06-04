Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд

Плющенко написал о 20-летней давности, но в разных источниках называется разный год – 2003-й, 2004-й, даже 2011-й. Ближе к реальности 2003-2004, поскольку ролик можно найти с логотипом телеканала «Спорт», который появился летом 2003-го, а сменил название на «Россия-2» в начале 2010-го.

Сейчас сразу понятно, почему реклама запомнилась.

Начинается с вопроса «Что сосут чемпионы?»;

Стих слишком простой и легко запомнится;

Звезда – большой спортсмен.

Сам Плющенко комментировал ее так: «Это был мой первый контракт. Для меня было важно, чтобы у меня был личный спонсор. А так как я сладкоежка, был не против».

По неофициальной (и сомнительной) информации, гонорар – около миллиона рублей.