Футбол
adidas
В 2003-м японцы сыграли в футбол на рекламном щите! Это adidas показал, что можно играть и вертикально
07 апреля, 18:51
Футболисты подвешены за тросы на рекламном щите. Мяч тоже. Игроки пытаются не только удержаться на поверхности, но и бить по мячу. Выглядит как забавное представление цирковых артистов. Но это реклама adidas в Японии.
В 2003-м году компания пыталась доказать, что в футбол можно играть не только в горизонтальном положении. Только в полноценный спорт эта затея так и не превратилась.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые