Футбол
adidas
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#Футбол #adidas

В 2003-м японцы сыграли в футбол на рекламном щите! Это adidas показал, что можно играть и вертикально

07 апреля, 18:51

Футболисты подвешены за тросы на рекламном щите. Мяч тоже. Игроки пытаются не только удержаться на поверхности, но и бить по мячу. Выглядит как забавное представление цирковых артистов. Но это реклама adidas в Японии. 

В 2003-м году компания пыталась доказать, что в футбол можно играть не только в горизонтальном положении. Только в полноценный спорт эта затея так и не превратилась. 

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