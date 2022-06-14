Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»

Канье Уэст обвинил adidas в плагиате из-за дизайна шлепанцев Adilette. Он считает, что компания скопировала дизайн с его именной модели Yeezy, которую тоже выпускает adidas.

«Фейковые Yeezy», отсылки к Кобе Брайанту и предложение «поговорить»

Релиз Adilette 22 прошел в мае. Внешне шлепанцы действительно похожи на Yeezy Slide: обе модели без застежек и продаются в схожих оттенках. Но Adilette вышли не в коллекции Канье и не были разработаны им – это и стало причиной конфликта.

Он считает, что adidas выпустил «фейковые Yeezy», скопировав дизайн. «Эта модель воплощает все неуважение, которое есть у власть имущих в отношении творцов», – написал он в соцсетях, но позже удалил пост (так же он поступал с другими постами).