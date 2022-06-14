Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»
Канье Уэст обвинил adidas в плагиате из-за дизайна шлепанцев Adilette. Он считает, что компания скопировала дизайн с его именной модели Yeezy, которую тоже выпускает adidas.
«Фейковые Yeezy», отсылки к Кобе Брайанту и предложение «поговорить»
Релиз Adilette 22 прошел в мае. Внешне шлепанцы действительно похожи на Yeezy Slide: обе модели без застежек и продаются в схожих оттенках. Но Adilette вышли не в коллекции Канье и не были разработаны им – это и стало причиной конфликта.
Он считает, что adidas выпустил «фейковые Yeezy», скопировав дизайн. «Эта модель воплощает все неуважение, которое есть у власть имущих в отношении творцов», – написал он в соцсетях, но позже удалил пост (так же он поступал с другими постами).
Канье сотрудничает с adidas с 2013 года, в 2015-м он представил первую коллекцию. Он сохраняет 100% прав на модели Yeezy и творческий контроль над продукцией, которую распространяет adidas. Он сравнил себя с Кобе Брайантом, вероятно, намекнув на возможный разрыв контракта. Брайант тоже сотрудничал с adidas, но в 2002 году перешел к Nike. Канье предложил исполнительному директору adidas Касперу Рорстеду «приехать к нему» и «поговорить».
Yeezy – очень успешная линейка adidas и важнейший актив Канье
Партнерство с adidas – самый большой актив Канье, писал Bloomberg в 2021 году. Линейка Yeezy принесла за 2020-й почти 1,7 миллиарда долларов adidas, а Канье заработал 191 миллион на лицензионных отчислениях. Новость на тот момент обсуждалась деловыми медиа из-за долгов Канье и возможности погасить их благодаря новых доходам.
Эксперты называли среди причин такого успеха «гениальный маркетинг» Канье. Обувь выпускают партиями, из-за чего уникальность модели возрастает и на рынке перепродаж Yeezy регулярно становятся самым дорогим товаром. А промо сочетает массовый подход (реклама в соцсетях и кинотеатрах) с эксклюзивностью (в промо участвовали Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и другие публичные персоны).
«Команда Yeezy тесно связана с культурой – как с искусством, так и с поп-музыкой – и не боится играть с этими кодами в своих маркетинговых усилиях», – говорил Куинь Май, основатель агентства Moving Image & Content, создававшего фильмы под запуск коллекций первых трех сезонов Yeezy.