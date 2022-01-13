Почему Канье Уэст сменил имя и стал просто Ye? Так пишется слово «ты» в Библии
В октябре 2021 года суд Лос-Анджелеса официально изменил имя рэпера Канье Уэста – теперь он просто Ye, без имени и фамилии. Суд рассматривал обращение Ye два месяца, в качестве мотивации там были указаны «личные причины», без пояснений. Но Ye раньше объяснял смену имени.
Мотивация Ye – не в сокращении имени, а в религии
Ye объявил о смене имени еще в 2018 году: «Существо, официально известное как Канье Уэст. Я – это Ye». С тех пор он во всех соцсетях просто Ye.
Легко предположить, что Ye – это просто сокращение от Kanye. Но нет – все сложнее, тут замешана религия. В Библии местоимение «ты» – это не you, а как раз устаревшая форма ye. Например, фраза «Не судишь, да не судимым будешь переводится так: «Judge not, that ye be not judged».
Перед выходом альбома «ye» Ye объяснил силу местоимения:
«Я – это ты. И я – это мы. Канье раньше обозначал одного человека, а теперь он превратился в тебя (Ye) – отражение всего хорошего, всего плохого и всего запутанного. Это отражение того, кем мы являемся как существа».
Еще Ye подкреплял свои слова тем, что «ye» – самое частое слово в Библии. Но он не прав. Самое распространенное слово в Библии – «Господь».
А у имени Канье есть какой-то смысл? Да, это с языка йоруба «следующий в очереди на должность вождя». Йоруба – это африканский народ, который в основном живет в Нигерии. Неизвестно, почему отец Ye так его назвал. Но Рэй Уэст состоял в «Черных пантерах», которые боролись за права темнокожих. Возможно, Уэст продвигал коренную африканскую культуру – кроме Канье Уэста раньше не было известных людей с таким именем.
Возможно, еще одна причина смены имени – бизнес
Американский Forbes выпускал разбор решения Ye. За сменой имени есть не только идеологическая, но и экономическая основа. Главные выводы статьи:
- Ye – гениальный бизнесмен (состояние $1,8 млрд). Ему важно продвигать свою империю кроссовок Yeezy. Новое имя с ней будет еще сильнее ассоциироваться.
- Ye – это очень просто и лучше запоминается для молодой аудитории.
- Ye – способ перезапустить работу с брендами, которых смущала ассоциация с делами старого Канье
- Ye – это просто еще один громкий инфоповод поговорить о себе
Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
В любом случае, это не разовый прикол. Привыкаем к Ye и отвыкаем от Канье Уэста.
Вот уже главный музыкальный фестиваль мира Coachella объявляет, что у них выступит Ye.