Почему Канье Уэст сменил имя и стал просто Ye? Так пишется слово «ты» в Библии

В октябре 2021 года суд Лос-Анджелеса официально изменил имя рэпера Канье Уэста – теперь он просто Ye, без имени и фамилии. Суд рассматривал обращение Ye два месяца, в качестве мотивации там были указаны «личные причины», без пояснений. Но Ye раньше объяснял смену имени.

Мотивация Ye – не в сокращении имени, а в религии

Ye объявил о смене имени еще в 2018 году: «Существо, официально известное как Канье Уэст. Я – это Ye». С тех пор он во всех соцсетях просто Ye.