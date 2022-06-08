Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
Канье пять лет мечтал о Ким, вклеивал свое лицо в ее семейные фото, склонял к разводу с баскетболистом (тот брак жил 72 дня)
Их история началась в 2003 году, когда Канье Уэст работал над новым треком. Ким рассказывала: «Он записывал песню с Брэнди, а я была ее подругой. Отчетливо помню, как тусовалась с ним, а потом они вместе снимали клип, так что я видела его несколько раз. Он спрашивал своих друзей: «Кто такая эта Ким Кардашьян?» Он не знал, как меня зовут».
Тогда Кардашьян была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, поэтому оставалась с Канье на дружеском уровне. Интонация взаимоотношений поменялась, когда в 2006 году он увидел совместную фотографию Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон в Австралии: «Я просто знал, что хочу, чтобы она была моей девушкой надолго».
Через два года их сблизил общий проект, где Канье снимался в образе штурмовика из «Звездных войн». «Мы работали вместе над пилотом для шоу Alligator Boots еще в 2008 году, где я играла принцессу Лею, – говорила Ким. – Мы встречались до этого проекта еще в 2003 году, но я бы сказала, что именно тогда мы впервые по-настоящему сблизились».
Режиссер Том Стерн писал роль принцессы Леи под другую актрису, но приглашение Кардашьян продавил Канье. Стерн вспоминал: «Мы говорили об этом, и Канье сказал: «Нет, нет, нет. Заполучите Ким Кардашьян!» Соавтор программы Дэниел Келлисон называл появление Кардашьян плохой идеей, но согласился. Знакомство Канье и Келлисона произошло в момент слива порноролика с участием Кардашьян и ее бойфренда Рэя Джея:
«Когда я впервые встретил Канье, он работал над песней Flashing Lights. Я вошел в студию, он стоял за пультом, когда записывался женский вокал. Девушка сказала: «Как насчет этого дубля?» Канье ответил: «Прости, я пропустил. Можем повторить?» В тот момент он смотрел запись с Ким Кардашьян на своем компьютере, которая вышла в тот день, поэтому отвлекся».
История продолжилась: «Когда вошла Ким Кардашьян, мы с Канье встретили ее: «Привет, я Дэниел – исполнительный продюсер. Приятно познакомиться. А это Канье». Он сказал: «Да, Дэн не хотел, чтобы ты участвовала в шоу». Она рассмеялась. Потом я повернулся к Канье: «Ублюдок, ты должен был сказать ей, что, когда мы только познакомились, ты смотрел ее порно». Он засмеялся: «О боже, ты должен был это сказать».
Кардашьян и Канье пересекались на мероприятиях и поддерживали связь, но находились в отношениях с другими людьми. В 2009 году они вместе оказались на неделе моды в Нью-Йорке, когда Кардашьян встречалась с бывшим игроком НФЛ Реджи Бушем. Канье уже тогда испытывал к ней чувства: «Я просто мечтал быть рядом с ней». Он пририсовал себя к рождественской открытке семьи Кардашьян и отправил его Ким.
Канье наращивал внимание: помогал с производством клипа Ким Jam (Turn It Up), хотя ее мама бесилась и говорила «Не смотри на ее задницу», и приходил в бутик сестер Кардашьян в Нью-Йорке. Ким связывала его появление с помощью: «Мы с Канье долгое время были хорошими друзьями. Он тот, кого мы определенно уважаем, его модный вкус и стиль, поэтому мы хотели, чтобы он пришел проверить магазин».
В 2011 году Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, но их брак продержался всего 72 дня, а юридически развод был оформлен в 2013 году. Канье с самого начала мешал этому браку: «Я посылал ей фотографии некоторых баскетболистов, которые раньше были крутыми, а теперь носят штаны до самого верха. Типа: «Это твое будущее». Но это не помогло.
«Думаю, мне нужно было пройти через это, чтобы понять, чего я хочу, – вспоминала Ким. – После разрыва я чувствовала себя максимально подавленной, а он сказал: «Просто приезжай в Париж, посмотрим мой показ мод». Он шутит, что устроил весь этот показ только ради свидания со мной.
Я поехала туда и осталась с ним. Там мы начали встречаться. Клянусь, с момента приземления самолета я безумно влюбилась в него и подумала: «Боже мой, почему я не сделала этого раньше?» Вот что такое настоящая жизнь – любовь, веселье и реальная поддержка».
После этого Ким и Канье чаще попадались вместе за прогулками и вечерами в ресторанах, ходили на матч «Лейкерс» и посещали Каннский фестиваль. Канье появлялся на мероприятиях семьи Кардашьян, а потом выпустил трек Cold, в котором зарифмовал любовь к Ким.
Предложение на стадионе, кольцо за $3 млн, сложные роды, суррогатные матери, его психиатрическая клиника после ее ограбления
«У меня были люди, которые говорили: «Это повредит твоему авторитету как художнику или дизайнеру». Но я сказал: «Мне все равно, я люблю эту женщину», – убеждал Канье Уэст. На их первом свидании они развлекались в магазине игрушек FAO Schwarz в Нью-Йорке, когда ногами играли на виртуальном фортепиано.
Чтобы сделать предложение, Канье на 33-летие Ким арендовал стадион AT&T Park в Сан-Франциско и подарил кольцо с бриллиантом в 15 карат (кажется, оно стоит 3 миллиона долларов). Атмосферы добавил оркестр, салют после согласия и гигантская надпись на табло. «Он самый романтичный человек, о котором я когда-либо слышала, – вспоминала Ким. – Свет загорелся, и они начали играть мою любимую песню Ланы Дель Рей Young and Beautiful из «Великого Гэтсби». Это просто напоминает мне о нас».
Впервые как пара они появились на Met Gala, когда Ким находилась на восьмом месяце беременности. Туда она надела платье Givenchy с цветочным принтом. Это вызвало критику и породило сравнения с диваном: «Я плакала всю дорогу домой, потому что просто не могла в это поверить. По-моему, Робин Уильямс даже написал об этом в твиттере и сказал, что я похожа на миссис Даутфайр».
В 2014 году Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились: официальная церемония прошла в Италии в крепости XVI века. Их свадьба оценивается в 2,8 миллиона долларов, а праздничный пост с поцелуем в инстаграме стал рекордным по количеству лайков – почти 2 миллиона. Ужин проходил в Париже: на нем собралось 600 гостей, среди приглашенных – Лана Дель Рей и Андреа Бочелли.
За год до свадьбы у них появился первый ребенок – дочь Норт, об ожидании которого Канье сказал на концерте в Атлантик-Сити. Беременность была незапланированной, Норт родилась на шесть недель раньше срока и весом меньше двух килограммов. Это дало осложнение – Ким страдала из-за приращения плаценты: «Это то, от чего женщины умирают при родах».
Первую беременность дополнительно испортил скандал, когда модель Лейла Гобади сказала, что Канье дважды изменил с ней Ким. Он все отрицал, а его представитель обвинил Гобади в дешевой славе: «Атака на Канье Уэста и его семью совершенно безосновательна. Это вопиющая попытка введенного в заблуждение человека, который явно ищет публичности, и еще одна злонамеренная история, созданная ненадежными источниками новостей».
Во время вторых родов Ким столкнулась с теми же проблемами, поэтому еще два ребенка – дочь Чикаго и сын Псалом – появились от суррогатной матери. Так было после второй беременности: «На самом деле мне провели пять различных операций за полтора года, чтобы исправить ущерб, который все это нанесло изнутри. Я спросила врачей: «Возможно ли сделать это еще раз?» И они сказали: «Мы даже не поместим в тебя эмбрион, это будет халатностью».
Другое давление – ограбление Ким в Париже в 2016 году, когда неизвестные в гостинице угрожали ей оружием и украли ювелирные украшения на 11 миллионов долларов. Узнав об этом, Канье остановил выступление в Нью-Йорке и полетел в Париж. Он говорил, что та ситуация вызвала в нем чувство беспомощности – через месяц Канье отменил другие концерты и попал в больницу из-за психологических проблем.
Ким поддерживала его, хотя сама отходила от истории с ограблением и временно пропала из соцсетей. Кризис со здоровьем на несколько месяцев внес напряжение в их брак. «Все это было подстроено, чтобы подсадить меня на таблетки, – говорил Канье. – Я не знаю, откуда взялось это ограбление. Был ли более крупный план, более крупная подстава?»
На пятилетнюю годовщину свадьбы через несколько дней после рождения четвертого ребенка Ким и Канье повторили церемонию клятвы на заднем дворе дома. Инициатором была Ким. Она подсветила первые строчки клятвы: «Ты мой муж. Ты мой лучший друг. Моя самая большая вера и моя единственная настоящая любовь».
Канье закрепил феномен Кардашьян и создал новую тональность в ее стиле. Так Ким избавилась от половины туфель и попала на обложку Vogue
«В 2012 году, когда Ким начала встречаться с Канье Уэстом, он познакомил ее с Карин Ройтфельд [бывший главред французского Vogue], которая поместила ее на обложки журналов и «Шанель». И мы наблюдаем, как они [семья Кардашьян] превратились из относительно обычных людей списка D в звезд из списка А. Если сейчас Ким Кардашьян покинет инстаграм, это будет гораздо более важным для инстаграма, а не для Кардашьян», – говорила журналистка Зан Романова.
В треке Clique Канье философски воспринял медиавосхождение Ким и поддержал, потому что она справилась с давлением и переплавила инцидент с видео в инструмент продвижения карьеры. Поэтому Канье – это влияние на Ким в поведении и стиле и укрепление феномена Кардашьян:
• «Канье определенно вдохновил меня быть более индивидуальной. Я просто думаю, что мой стиль развивается и меняется, что он должен меняться, потому что в этом и заключается жизнь. Канье полностью определяет мои взгляды. На мне был белый брючный костюм Balmain, и он сказал: «Нет, нет, нет, я думаю, что сегодня ты будешь немного проще». И полностью сменил мой наряд прямо перед выходом».
Стилист Канье сказал Ким избавиться от части туфель в гардеробе. Из-за этого она плакала, но не выкинула вещи, а убрала в другую комнату. «Потом я вошла в свою комнату, и там все было в новой одежде – вещи, которыми он хотел заполнить мой шкаф. Вы знаете, я даже не слышала о некоторых из этих дизайнеров раньше. Это действительно помогло мне влюбиться в моду».
• «Мой парень многому научил меня о конфиденциальности. Я готова быть менее открытой в некоторых вещах – таких, как мои отношения. Понимаю, что всем не нужно знать все. Я поменяла свои приоритеты».
Канье говорил о взаимовлиянии друг на друга, которое меняет мир и их самих: «Как вы знаете, я действительно увлекаюсь фэнтези. Я одержим Уолтом Диснеем, Тимом Бертоном и Хаяо Миядзаки. Ким похожа на фантазию, и точка. Она как девушка мечты. Думаю, девушка мечты должна жить в мире мечты.
Как только у тебя появляется жена, она управляет твоей жизнью. Все, что вы делаете, сводится к жене. Это действительно интересно, что мы находимся впереди нескольких разных концепций одновременно. Знаете, это сочетание Vogue и реалити-шоу. В 2014 году было нарушено много новых границ».
Одно из нарушений границ – апрельский номер Vogue, который вышел за месяц до свадьбы. Они стали первой межрасовой парой, которая попала на обложку. На ней Канье обнимает Ким в свадебном платье. Это вызвало негодование подписчиков, среди популярных комментариев – «Думаю, я отменю подписку на Vogue. Кто со мной?» The Washington Post удивлялся и называл оскорблением читателей, что на обложке журнала оказалась звезда реалити-шоу, которая подтянула известность через слитое порно и опирается на успешного мужа-рэпера.
Главный редактор американской версии Vogue Анна Винтур объясняла выбор: «Первой знаменитостью, которую я поместил на обложку Vogue, была Мадонна, и это тоже считалось спорным в то время. Теперь Ким – часть истеблишмента. Думаю, что если бы мы помещали на обложку людей с глубоким вкусом, то это был бы довольно скучный журнал! Никто не будет говорить о нас. Очень важно, чтобы люди говорили о нас».
До этого пара выжигала инфополе, когда вышел клип на трек Bound 2. В нем Ким топлес едет на мотоцикле, которым управляет Канье. Это видео стало популярным и массово пародировалось – например, актерами Сетом Рогеном и Джеймсом Франко или на шоу Saturday Night Live.
«Мы оба заслуживаем шанс построить новую жизнь». Их развод – эпопея: выборы президента, биполярное расстройство, призывы Канье все сохранить
В 2020 году Канье, который до этого поддерживал Дональда Трампа, сам баллотировался на пост президента США. На митинге в Южной Каролине он в бронежилете высказался о рабстве и запрете абортов и даже плакал. Ким Кардашьян взбесилась, что Канье вынес на публику их личное – рассказ о том, что не хотел оставлять первую дочь Норт, так как беременность была незапланированной. Это Ким настояла на сохранении ребенка.
Так же было в 2018 году, когда Канье в интервью TMZ неосторожно сказал: «Рабство в течение 400 лет? Звучит как выбор». Потом пожалел: «Был момент, когда через неделю после TMZ я почувствовал, что уровень энергии был низким, и я звонил разным членам семьи и спрашивал: «Ким думала о том, чтобы бросить меня после TMZ?» Так что это был реальный разговор». Об этой истории он сказал в треке Wouldn't Leave.
Дальнейшая серия твитов Канье (которая была удалена) развила ситуацию. Там он писал, что Ким хочет его запереть: «Если меня запрут, как Манделу, я буду знать, почему». Еще несколько тем из другой ветки – принудительное лечение, на которое его хотела отправить Ким и ее мама, и развод. Канье заподозрил Ким в измене, когда она встречалась с рэпером Миком Миллом для обсуждения тюремной реформы.
Резкий тон и смена тем (называл Крис Дженнер Ким Чен Ыном, вспоминал Христа и Майкла Джексона, предлагал Jay-Z пост вице-президента) вызвали у подписчиков беспокойство о его за здоровье. После этого Ким написала о биполярном расстройстве Канье и призвала к пониманию: «Каждый, кто страдает от этого заболевания или любит человека с этим расстройством, знает, насколько невероятно трудно и больно его понимать». Уэст публично извинился.
В январе-2021 Page Six [американский сайт с инсайдами о мире селебрити, где источником выступал Дональд Трамп] написал, что пара живет раздельно, а Ким «сильно выросла» и хочет стать адвокатом. TMZ [онлайн-таблоид, который первым написал о гибели Кобе Брайанта и его дочери] подтвердил, что Ким Кардашьян подала на развод. Их источники сказали, что пара хочет дальше совместно воспитывать четверых детей и близка к соглашению с разделением имущества по брачному контракту.
Ким в слезах рассказывала о проблемах в браке: «Он заслуживает кого-то, кто сможет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним повсюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать и чувствую себя гребаной неудачницей из-за того, что это уже третий брак. Я чувствую себя гребаной неудачницей, но не могу даже думать об этом. Хочется быть счастливой».
Но в октябре-2021 пошутила о разводе на Saturday Night Live: «Он самый богатый чернокожий человек в Америке. Талантливый, законный гений, который дал мне четырех невероятных детей. Когда я развелась с ним, вы должны знать, что это свелось только к одному – его личности». Канье эмоционально отреагировал, что они еще не разведены: «Это не шутка для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители оставались вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе».
Канье тяжело воспринял ситуацию, хотя на полтора месяца завел отношения с актрисой Джулией Фокс: призывал к примирению во время исполнения Runaway на концерте, потратил 4,5 миллиона долларов на дом по соседству с Ким, отправлял к ней машину роз на день всех влюбленных и высмеивал комика Пита Дэвидсона – нового бойфренда Кардашьян.
Все это сказывалось на детях. Например, Канье злился, что Ким завела с дочерью Норт тик-ток. Кардашьян говорила: «Развод достаточно сложен для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично вызывает только дальнейшую боль для всех».
Теперь Канье выступает как воскресный папа: приезжает к детям на выходных и, например, катает их на пожарной машине. Ради детей Канье и Ким видятся и общаются. Он все так же ненавидит Пита Дэвидсона, прессингуя его через медиа и общих знакомых.
Но, кажется, он больше не хочет все вернуть. На презентации Donda на стадионе Ким сыграла его невесту в кульминации концерта, но сейчас Канье открыто встречается с другой моделью (которая удивительно кого-то напоминает) и больше не говорит о Ким.
BuzzFeed получил документы, в которых указано, что Ким хочет восстановить фамилию при рождении и просит расторгнуть брак, который безвозвратно разрушен: «Мы оба заслуживаем шанс построить новую жизнь».