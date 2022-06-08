Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода

За год до свадьбы у них появился первый ребенок – дочь Норт, об ожидании которого Канье сказал на концерте в Атлантик-Сити. Беременность была незапланированной, Норт родилась на шесть недель раньше срока и весом меньше двух килограммов. Это дало осложнение – Ким страдала из-за приращения плаценты: «Это то, от чего женщины умирают при родах».

Первую беременность дополнительно испортил скандал, когда модель Лейла Гобади сказала, что Канье дважды изменил с ней Ким. Он все отрицал, а его представитель обвинил Гобади в дешевой славе: «Атака на Канье Уэста и его семью совершенно безосновательна. Это вопиющая попытка введенного в заблуждение человека, который явно ищет публичности, и еще одна злонамеренная история, созданная ненадежными источниками новостей».

Во время вторых родов Ким столкнулась с теми же проблемами, поэтому еще два ребенка – дочь Чикаго и сын Псалом – появились от суррогатной матери. Так было после второй беременности: «На самом деле мне провели пять различных операций за полтора года, чтобы исправить ущерб, который все это нанесло изнутри. Я спросила врачей: «Возможно ли сделать это еще раз?» И они сказали: «Мы даже не поместим в тебя эмбрион, это будет халатностью».

Другое давление – ограбление Ким в Париже в 2016 году, когда неизвестные в гостинице угрожали ей оружием и украли ювелирные украшения на 11 миллионов долларов. Узнав об этом, Канье остановил выступление в Нью-Йорке и полетел в Париж. Он говорил, что та ситуация вызвала в нем чувство беспомощности – через месяц Канье отменил другие концерты и попал в больницу из-за психологических проблем.

Ким поддерживала его, хотя сама отходила от истории с ограблением и временно пропала из соцсетей. Кризис со здоровьем на несколько месяцев внес напряжение в их брак. «Все это было подстроено, чтобы подсадить меня на таблетки, – говорил Канье. – Я не знаю, откуда взялось это ограбление. Был ли более крупный план, более крупная подстава?»