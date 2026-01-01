Ким Кардашьян

Дата рождения
21 октября 1980 г.
Инфо
Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель
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Материалы
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов
#Ким Кардашьян
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