Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов

В 2018-м с платьем могли сфотографироваться обычные люди. Вместе с другими культовыми вещами оно было выставлено на мероприятии Ripley's Believe It or Not. Вице-президент по выставкам Ripley's Believe It or Not Эдвард Мейер тогда назвал это платье самым известным предметом одежды прошлого века. И подтвердил, что оно самое дорогое.

Как Ким Кардашьян примеряла платье и готовилась к выходу на Met Gala-2022

За 48 часов до мероприятия впервые стало известно о желании Кардашьян выйти на вечер Met Gala в платье Монро. Хотя подготовка к этому у нее шла уже несколько месяцев. Кардашьян специально договорилась с музеем Рипли, чтобы одолжить оригинальное платье Монро на один вечер. Перед этим она примерила его копию – все прошло идеально и всем понравилось.