Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов
Met Gala – бал Института костюма. Это мероприятие, которое проводится для сбора средств и открывает Ежегодную выставку моды Института костюма. Каждый раз приглашенные звезды приходят на вечер в оригинальных платьях. В 2022 году ведущая Блейк Лейви показала платье-трансформер со знаками зодиака. Баскетболист Рассел Уэстбрук вышел на дорожку в юбке.
Так на Met Gala-2022 выглядела Ким Кардашьян:
Что надо знать о платье, в котором Ким Кардашьян пришла на Met Gala-2022
Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро из 1962 года. В этом наряде Монро выступала на вечере в честь дня рождения президента США Джона Кеннеди. Ему исполнялось 45 лет. Последние новости об этом платье Монро были в 2016 году: оно ушло на аукционе дома Julien's Auctions за 4,8 миллиона долларов. Так дорого больше не продавалось ни одно платье.
Так оно оказалось в музее Рипли, где сейчас и хранится. Платье украшено 2500 сшитыми вручную кристаллами. Разработкой оригинала занимался французский модельер Жан Луи. Он доделывал платье перед выступлением Монро и делал его облегающим. Первоначально платье оценивалось всего в 12400 долларов, если переводить его стоимость на современные деньги.
На создание образа повлиял Боб Маки – Луи создал платье по его эскизу. The Guardian рассказывал, что до сих пор нет реального автора идеи того выступления Мэрилин Монро. Праздник состоялся 19 мая 1962 года – за десять дней до реального дня рождения Кеннеди. В истории он известен именно платьем Монро и ее поздравлением для Кеннеди.
В 2018-м с платьем могли сфотографироваться обычные люди. Вместе с другими культовыми вещами оно было выставлено на мероприятии Ripley's Believe It or Not. Вице-президент по выставкам Ripley's Believe It or Not Эдвард Мейер тогда назвал это платье самым известным предметом одежды прошлого века. И подтвердил, что оно самое дорогое.
Как Ким Кардашьян примеряла платье и готовилась к выходу на Met Gala-2022
За 48 часов до мероприятия впервые стало известно о желании Кардашьян выйти на вечер Met Gala в платье Монро. Хотя подготовка к этому у нее шла уже несколько месяцев. Кардашьян специально договорилась с музеем Рипли, чтобы одолжить оригинальное платье Монро на один вечер. Перед этим она примерила его копию – все прошло идеально и всем понравилось.
Наряды Мэрилин Монро всегда шились в точности по ее фигуре. Поэтому как раз с примеркой оригинала у Ким Кардашьян возникли сложности. Музей Рипли переживал за состояние платья. Кардашьян сбросила 16 фунтов (примерно 7 кг), чтобы все прошло успешно: «Не подошло. Тогда я посмотрела на них и сказала: «Дайте мне три недели». Это был вызов, похожий на роль».
Так Кардашьян отвечала на звонок: «Я весь день крашу волосы – 14 часов подряд». В итоге темные волосы Кардашьян превратились в белые. Позже она рассказывала, что задумалась обо всем этом еще в сентябре прошлого года. Идея: отметить значимый момент для американской культуры. Кардашьян считает, что в 1962-м Монро показала миру первое оригинальное голое платье.
Мэрилин Монро умерла в 1962 году – через несколько месяцев после легендарного выступления. Ким Кардашьян уже использовала ее прическу и образ, когда снималась для обложки Vogue Brazil. С новым образом все получилось намного сложнее. Во время всех примерок Кардашьян сопровождали охранники от музея и люди в перчатках – так они заботились о состоянии платья.
Ким Кардашьян переодевалась в него в специальной гримерке перед выходом на Met Gala. Организаторы создали это место конкретно для нее. Кардашьян была в оригинальном платье всего несколько минут – даже не стала в нем садиться на стул. Еще Кардашьян отказалась от любой декоративной косметики на теле (обычно пользовалась). Позже она переоделась в точную копию платья.