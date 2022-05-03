Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов

Что надо знать о платье, в котором Ким Кардашьян пришла на Met Gala-2022

Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро из 1962 года. В этом наряде Монро выступала на вечере в честь дня рождения президента США Джона Кеннеди. Ему исполнялось 45 лет. Последние новости об этом платье Монро были в 2016 году: оно ушло на аукционе дома Julien's Auctions за 4,8 миллиона долларов. Так дорого больше не продавалось ни одно платье.

Так оно оказалось в музее Рипли, где сейчас и хранится. Платье украшено 2500 сшитыми вручную кристаллами. Разработкой оригинала занимался французский модельер Жан Луи. Он доделывал платье перед выступлением Монро и делал его облегающим. Первоначально платье оценивалось всего в 12400 долларов, если переводить его стоимость на современные деньги.

На создание образа повлиял Боб Маки – Луи создал платье по его эскизу. The Guardian рассказывал, что до сих пор нет реального автора идеи того выступления Мэрилин Монро. Праздник состоялся 19 мая 1962 года – за десять дней до реального дня рождения Кеннеди. В истории он известен именно платьем Монро и ее поздравлением для Кеннеди.