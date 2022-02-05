Песня Happy Birthday to You – на самом деле про доброе утро и придумана сестрами. Ее владелец зарабатывает $2 млн каждый год
Главные атрибуты дня рождения? Торт – раз. Свечки – два. Подарки – три. Обнимашки – четыре. Но самое-самое важное, что не зависит ни от финансов, ни от чего-либо еще – поздравительная песня. В разных странах ее поют по-разному. Но мотив один и тот же – под слова Happy Birthday to You.
Как она вообще появилась?
На самом деле песня появилась вообще из другой. В 1893 году Милдред Хилл (воспитательница детсада) со своей младшей сестрой Джей (учительница начальных классов) придумали песню «Доброе утро всем» для сборника детского сада из Кентукки. Оригинальный текст был таким:
Good morning to you.
Good morning to you.
Good morning, dear children.
Good morning to all.
Попробуйте напеть эту песню на мотив Happy Birthday to You – строки идеально ложатся на мелодию.
Песня распространялась среди детских садов, и к концу 1910-х ее знали дети во всех американских штатах. Как именно песня про доброе утро стала песней, с которой люди поздравляют друг друга с днем рождения – никто не знает. Зато известны некоторые этапы ее эволюции:
- Первая публикация с традиционным текстом появилась в 1924 году – в сборнике песен американского певца и музыканта Роберта Коулмана.
- В 1931 году Happy Birthday появилась в бродвейском мюзикле The Band Wagon.
- В 1935 году компания The Summy Company зарегистрировала авторские права на песню Happy Birthday to You. Стоимость песни составляла 5 тысяч долларов.
- В 1944 родственники сестер Хилл подали на The Summy Company в суд за присвоение песни. Компания в конечном итоге указала их [сестер] как авторов песни.
- Права на песню ни разу не перепродавались. Зато компании, владеющие этими правами, несколько раз переходили под управление других. Сейчас песня принадлежит компании Warner Music.
Какие есть факты вокруг этой песни?
🎂 Возможно, самое известное исполнение случилось в 1962 году. Мэрилин Монро поздравляла с днем рождения Джона Кеннеди. Она завершила песню строчкой: «С днем рождения, мистер президент».
🎂 В середине XX века американское радио транслировало множество песен на ту же мелодию, что и Happy Birthday o You: «Доброй ночи, друзья», «Как ваши дела, дорогие?» и т.д.
🎂 До недавнего времени Warner Music воевала с автором каждого медийного исполнения песни. В 2013 году режиссер Дженнифер Нельсон подала иск против компании. От нее просили 1,5 тысячи долларов за незаконное использование песни.
🎂 В 2015 году Суд Нью-Йорка постановил, что песня Happy Birthday to You не защищена авторским правом. Постановление означает, что Warner Music больше не может подавать суд на тех, кто использует песню в собственных целях.
🎂 Ежегодно песня приносит Waner Music около 2 млн долларов.
🎂 В Луисвилле есть памятник этой песне. Именно там жили сестры Хилл.