Песня Happy Birthday to You – на самом деле про доброе утро и придумана сестрами. Ее владелец зарабатывает $2 млн каждый год

Как она вообще появилась?

На самом деле песня появилась вообще из другой. В 1893 году Милдред Хилл (воспитательница детсада) со своей младшей сестрой Джей (учительница начальных классов) придумали песню «Доброе утро всем» для сборника детского сада из Кентукки. Оригинальный текст был таким:

Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to all.

Попробуйте напеть эту песню на мотив Happy Birthday to You – строки идеально ложатся на мелодию.

Песня распространялась среди детских садов, и к концу 1910-х ее знали дети во всех американских штатах. Как именно песня про доброе утро стала песней, с которой люди поздравляют друг друга с днем рождения – никто не знает. Зато известны некоторые этапы ее эволюции: