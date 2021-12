Песню Don’t Worry, Be Happy поет не Боб Марли – ее автор вдохновился эзотериком, все написал за 40 минут и без инструментов

История у песни такая. Джазовый музыкант Бобби Макферрин однажды прогуливался и увидел плакат джазового дуэта, где и было написано название будущей песни. «Не волнуйся, будь счастлив». Как по мне, это изящная философия», – вспоминал Макферрин.

Макферрин и раньше видел плакаты с таким девизом. В 60-х индийский мистик Мехер Баба телеграфировал фразу своим последователям из западных стран (к тому моменту он уже не мог говорить). Девиз распространялся через эзотерические карты и плакаты на улице.

Баба – один из главных эзотериков своего времени. Он говорил, что является богом в обличии человека, распространял медитацию и боролся с популярностью наркотиков. После автомобильной аварии он плохо себя чувствовал, но обретал все более культовый статус: и в год смерти даже получил в свою честь посвящение – рок-оперу от группы The Who. «Don’t Worry, Be Happy» выйдет через 19 лет.