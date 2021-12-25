Песню Don’t Worry, Be Happy поет не Боб Марли – ее автор вдохновился эзотериком, все написал за 40 минут и без инструментов
«Don’t Worry, Be Happy» – главная песня 1988 года, гимн легкого позитива и безмятежности. Вы точно ее напоете.
История у песни такая. Джазовый музыкант Бобби Макферрин однажды прогуливался и увидел плакат джазового дуэта, где и было написано название будущей песни. «Не волнуйся, будь счастлив». Как по мне, это изящная философия», – вспоминал Макферрин.
Макферрин и раньше видел плакаты с таким девизом. В 60-х индийский мистик Мехер Баба телеграфировал фразу своим последователям из западных стран (к тому моменту он уже не мог говорить). Девиз распространялся через эзотерические карты и плакаты на улице.
Баба – один из главных эзотериков своего времени. Он говорил, что является богом в обличии человека, распространял медитацию и боролся с популярностью наркотиков. После автомобильной аварии он плохо себя чувствовал, но обретал все более культовый статус: и в год смерти даже получил в свою честь посвящение – рок-оперу от группы The Who. «Don’t Worry, Be Happy» выйдет через 19 лет.
Главная особенность песни – она исполняется а капелла, вместо инструментов – необычные звуки от Макферрина. В истории до этого США не было песни без инструментала, которая взлетала бы до первых мест в чартах.
Ключевой миф о песне – ее поет Боб Марли
Многие считают, что «Don’t Worry, Be Happy» сочинил и пел Боб Марли. Но это просто невозможно – Марли умер за семь лет до записи песни.
Почему же тогда возник миф?
Во-первых, виноват ютуб. Неофициальная запись с подписью Боба Марли собрала 163 млн просмотров. В комментариях – сплошные объяснения, что это не Боб Марли.
Официальная версия песни собрала на ютубе все же побольше – 250 млн.
Вероятно, дело в том, что Макферрин поет с интонациями Боба Марли. И вообще песня напоминает классический регги. Сам Макферрин говорил, что не хотел ямайского акцента для песни. На него влиял акцент владельца мексиканского ресторана, который был рядом со студией.
Еще одна причина, почему Макферрина путаются с Марли, – песня «Three little birds». Там есть фраза, которая в духе песни Макферрина: «Не беспокойтесь, каждая мелочь будет в порядке».
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему?
Макферрин не поет песню, запрещал ее играть Бушу и сталкивался с критикой за легкомысленность идеи
Макферрин рассказывал, что написал песню за 40 минут – это была обычная импровизация: он попросил всех уйти из студии и работал сам. Макферрин не ожидал, что песня так прогремит – и отказался петь ее на концертах уже в год выхода. Не хотелось стать певцом одного хита. Лишь иногда Макферрин напевает мотив песни во время импровизации.
Еще один слух о Макферрине – он пытался покончить с собой после выхода песни. Макферрин это опровергает. Год после «Don’t Worry, Be Happy» у него получился удачным: три «Грэмми» и комичный клип с Робином Уильямсом. Кстати, в клипе Макферрин выбрасывается из окна после чтения газеты – там описывался недавний реальный случай, как рухнули акции.
Песня Макферрина стала даже главной в предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего, но он не согласовал с Макферрином. И тот в ответ разозлился: сказал, что проголосует против Буша и был бы рад после этого отказаться от песни. На мероприятиях Буша «Don’t Worry, Be Happy» больше не играла.
Темная сторона песни – становление символом простых людей, которые по любому поводу предлагают не париться. Комик Джордж Карлин объяснял успех хита: «Послание песни – в бессмысленной философии, на которую легко клюнули американцы». Критика связана с куплетами: у героя старая одежда, нет денег, на него подали в суд. «Не переживай, будь счастлив» воспринимался как слишком примитивный совет.