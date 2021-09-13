УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕

Фанаты «Аякса» стали постоянно петь ее с 2008 года. Тогда их клуб сыграл в товарищеском матче против «Кардифф Сити». После игры фанаты «Аякса» остались на стадионе, ожидая, когда можно будет выйти. Диктор «Кардиффа» Али Ясин понял, что болельщики заскучали, и включил им песню Боба Марли.

Позже Ясин объяснил свой выбор:

«Раньше я играл на гитаре в регги-группе и всегда считал «Аякс» крутым клубом. Одна из причин – любовь Амстердама к регги. Как только я узнал, что мы сыграем товарищеский матч против «Аякса», я решил как можно больше ставить треков в жанре регги».

В 2008-м фанаты «Аякса» пели песню впервые.