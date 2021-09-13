Аякс
Эредивизи
УЕФА
музыка
Боб Марли
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аякс #музыка #УЕФА #Эредивизи #Боб Марли

УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕

час назад

Официальный сайт «Аякса»

В августе «Аякс» показал вторую форму для матчей в еврокубках. Это черная форма в честь Боба Марли и с отсылкой к песне «Three little birds», которая уже 13 лет считается гимном клуба.

Фанаты «Аякса» стали постоянно петь ее с 2008 года. Тогда их клуб сыграл в товарищеском матче против «Кардифф Сити». После игры фанаты «Аякса» остались на стадионе, ожидая, когда можно будет выйти. Диктор «Кардиффа» Али Ясин понял, что  болельщики заскучали, и включил им песню Боба Марли.

Позже Ясин объяснил свой выбор:

«Раньше я играл на гитаре в регги-группе и всегда считал «Аякс» крутым клубом. Одна из причин – любовь Амстердама к регги. Как только я узнал, что мы сыграем товарищеский матч против «Аякса», я решил как можно больше ставить треков в жанре регги».

В 2008-м фанаты «Аякса» пели песню впервые.

И делают теперь это постоянно. Вот в 2017-м огромная толпа поет хором в Амстердаме.

Однажды с фанатами пел даже сын Боба Марли. 

Сама песня – расслабляющая и спокойная. Она должна была успокоить фанатов, которые толпились и ждали выхода со стадиона. Боб Марли поет о трех маленьких птичках, которые на рассвете встречают его песней. Утешающий и ободряющий припев такой:

«Не беспокойтесь ни о чем, ведь каждая мелочь будет в порядке!»

Этой фразой, например, фанаты «Аякса» написали на баннере, когда стало известно, что в крови их вратаря Андре Онаны найден допинг.

Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид

Возвращаемся в 2021-й. «Аякс» впервые сыграл в новой форме уже в чемпионате – против «Зволле». И многие обратили внимание, что сзади на воротнике нет трех птичек.

Сайт фанатов «Аякса» обратился с вопросом в клуб, куда пропали птички. Это оказалось требованием УЕФА – на форме не могут быть изображены символы, которые не имеют отношения к клубной символике или спонсорам:

«УЕФА рассматривает это как иное представление клуба. Допускается только логотип или изображение спонсора».

Любим «Аякс»
«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
«Аякс» забил 13 голов за матч! ТРИНАДЦАТЬ! Это рекорд страны. Солировал 19-летний юниор, а голы сломали табло
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аякс
#музыка
#УЕФА
#Эредивизи
#Боб Марли