Боб Марли

Годы жизни
Родился 6 февраля 1945 г. Умер 11 мая 1981 г.
Факт
Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги.
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Материалы
Материалы
Песню Don’t Worry, Be Happy поет не Боб Марли – ее автор вдохновился эзотериком, все написал за 40 минут и без инструментов
#музыка
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕
#Аякс
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