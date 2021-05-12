«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов

«Аякс» выпустил видео о важности единения с болельщиками, потому что в этом сезоне клуб играл домашние матчи на пустом стадионе.

В видео показано, как «Аякс» плавит свой же трофей за победу в чемпионате! Но не просто так: трофей расплавили на 42 тысячи кусочков – столько у клуба держателей абонемента.