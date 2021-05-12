Аякс
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#Аякс #чемпионат Нидерландов

«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов

7 часов назад

«Аякс» выпустил видео о важности единения с болельщиками, потому что в этом сезоне клуб играл домашние матчи на пустом стадионе.

В видео показано, как «Аякс» плавит свой же трофей за победу в чемпионате! Но не просто так: трофей расплавили на 42 тысячи кусочков – столько у клуба держателей абонемента.

0,06 граммов трофея «Аякс» добавил в трехграммовую звездочку. Ее и получат в подарок 42 тысячи фанатов клуба.

Гендиректор «Аякса» Эрик ван дер Сар говорит:

«Раньше мы говорили болельщикам: «Этот титул для вас!» Теперь разделение трофея на кусочки действительно говорит об этом».

Душан Тадич:

«Мы очень скучаем по нашим фанатам. Мы посвящаем этот титул болельщикам и не можем дождаться, когда уже будем играть при полных трибунах».

В этом сезоне «Аякс» досрочно выиграл чемпионат (осталось еще два тура, у «Аякса» от второго «ПСВ» отрыв в 14 очков) и Кубок Нидерландов. В Лиге Европы «Аякс» дошел до четвертьфинала.

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Клуб говорит, что это был экстраординарный год в футболе, поэтому Королевская футбольная ассоциация вручила «Аяксу» еще один трофей. Он будет храниться в музее и не пойдет на переплавку. 

Все фото: Официальный сайт «Аякса»
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