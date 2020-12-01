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#Аякс #Лига чемпионов #Футбол #живопись #Ливерпуль

Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта

01 декабря, 14:50

«Аякс» предложил фанатам нарисовать постер к матчу с «Ливерпулем». Клуб получил больше сотни работ, отобрал 14 лучших и разместил их в Рейксмузее – главном музее Нидерландов, где, например, выставляются картины Рембрандта.

И как раз на фоне его «Ночного дозора» и стоят афиши к игре в Лиге чемпионов. «Аякс» сделал об этом ролик, начав с цитаты Рембрандта: «Картина без атмосферы – ничто»

Некоторые постеры клуб привез с собой и в Ливерпуль.

Все фото: Официальный сайт «Аякса»
А еще к картине Рембрандта недавно отсылал «Зенит»
Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти
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