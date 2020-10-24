«Аякс» забил 13 голов за матч! ТРИНАДЦАТЬ! Это рекорд страны. Солировал 19-летний юниор, а голы сломали табло

Ага. «Аякс» в прошлом туре убил «Херенвен» (5:1), а теперь забил 13 голов, хотя к перерыву залетело только четыре. Во втором тайме «Венло» остался вдесятером после удаления Кристиана Кума – и понеслось. Итог – 13:0. Главные перформансы вечера:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Лассина Траоре (ему 19 лет) – пять голов + три ассиста. За весь прошлый сезон у него было только два гола в Эредивизи. Последний раз пятерку за «Аякс» в Эредивизи забивал Марко ван Бастен в 1985 году.

⚽️⚽️ Юрген Эккеленкамп – два гола + ассист.

⚽️⚽️ Клас-Ян Хунтелар (а ему – 37) – дубль.

Это самая разгромная победа в истории Эредивизи. Так «Аякс» обновил свой же рекорд от 1972 года, когда победил «Витесс» 12:1. По 13 и 12 голов за матч больше никто не забивал. По 10 трижды забивал ПСВ, по разу – «Фейеноорд» и «Утрехт».