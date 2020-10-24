«Аякс» забил 13 голов за матч! ТРИНАДЦАТЬ! Это рекорд страны. Солировал 19-летний юниор, а голы сломали табло
«Венло» весело начал сезон с победы над «Эмменом» – 5:3, а потом сломался: два поражения и две ничьи. На матч шестого тура Эредивизи в гости приехал «Аякс». «Если мы будем играть дисциплинированно долгое время, если продолжим в том же духе и отдадим себя на все 100% в субботу, тогда определенно будет результат», – говорил перед матчем главный тренер «Венло» Ханс де Конинг.
Ага. «Аякс» в прошлом туре убил «Херенвен» (5:1), а теперь забил 13 голов, хотя к перерыву залетело только четыре. Во втором тайме «Венло» остался вдесятером после удаления Кристиана Кума – и понеслось. Итог – 13:0. Главные перформансы вечера:
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Лассина Траоре (ему 19 лет) – пять голов + три ассиста. За весь прошлый сезон у него было только два гола в Эредивизи. Последний раз пятерку за «Аякс» в Эредивизи забивал Марко ван Бастен в 1985 году.
⚽️⚽️ Юрген Эккеленкамп – два гола + ассист.
⚽️⚽️ Клас-Ян Хунтелар (а ему – 37) – дубль.
Это самая разгромная победа в истории Эредивизи. Так «Аякс» обновил свой же рекорд от 1972 года, когда победил «Витесс» 12:1. По 13 и 12 голов за матч больше никто не забивал. По 10 трижды забивал ПСВ, по разу – «Фейеноорд» и «Утрехт».
Нет, «Венло» играл оптимальным составом, хотя сообщил об одном положительном тесте на коронавирус у игрока. За предыдущие пять матчей «Венло» пропустил девять голов. К такому результату не был готов никто.
Например, в табло канала FOX Sports с трудом влезла цифра 13:
Разминка для сммщика «Венло» по грустным гифкам:
У «Аякса» веселее:
Андре Онана поддержал вратаря «Венло» Делано ван Круя: