Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид

Вратарь «Аякса» Андре Онана сдал положительный допинг-тест 30 октября. В его моче обнаружены следы фуросемида.

«Аякс» объяснил ситуацию на официальном сайте:

Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство.

Оказалось, что это были таблетки жены.

«Аякс» надеялся на условное наказание для Онаны. Все сотрудничали.

Вратарь дисквалифицирован, потому что сам отвечает за попадание веществ в организм.

Клуб и Онана подадут апелляцию в CAS.

Фуросемид – это не допинг. Но он позволяет выводить из организма запрещенные вещества, поэтому входит в список запретов WADA.

Transfermarkt оценивает Онану в 36 миллионов евро. Это основной вратарь «Аякса».

В сезоне-2020/21 Онана провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов. В них он пропустил 15 голов.