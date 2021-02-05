Андре Онана
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#Андре Онана #Футбол #Аякс #чемпионат Нидерландов

Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид

05 февраля, 13:34

www.imago-images.de/Global Look Press

Вратарь «Аякса» Андре Онана сдал положительный допинг-тест 30 октября. В его моче обнаружены следы фуросемида.

«Аякс» объяснил ситуацию на официальном сайте:

  • Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство.
  • Оказалось, что это были таблетки жены.
  • «Аякс» надеялся на условное наказание для Онаны. Все сотрудничали.
  • Вратарь дисквалифицирован, потому что сам отвечает за попадание веществ в организм.
  • Клуб и Онана подадут апелляцию в CAS.

Фуросемид – это не допинг. Но он позволяет выводить из организма запрещенные вещества, поэтому входит в список запретов WADA.

Transfermarkt оценивает Онану в 36 миллионов евро. Это основной вратарь «Аякса».

В сезоне-2020/21 Онана провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов. В них он пропустил 15 голов.

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