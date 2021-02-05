Андре Онана
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Аякс
Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид
05 февраля, 13:34
Вратарь «Аякса» Андре Онана сдал положительный допинг-тест 30 октября. В его моче обнаружены следы фуросемида.
«Аякс» объяснил ситуацию на официальном сайте:
- Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство.
- Оказалось, что это были таблетки жены.
- «Аякс» надеялся на условное наказание для Онаны. Все сотрудничали.
- Вратарь дисквалифицирован, потому что сам отвечает за попадание веществ в организм.
- Клуб и Онана подадут апелляцию в CAS.
Фуросемид – это не допинг. Но он позволяет выводить из организма запрещенные вещества, поэтому входит в список запретов WADA.
Transfermarkt оценивает Онану в 36 миллионов евро. Это основной вратарь «Аякса».
В сезоне-2020/21 Онана провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов. В них он пропустил 15 голов.
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