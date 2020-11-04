Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой
За сутки до матча мы писали новость о заражении коронавирусом в «Аяксе». Тогда положительные тесты были у 11 игроков основного состава. De Telegraaf расписывал детали: Онана, Стекеленбург, Тадич, Гравенберх и Классен попали в список зараженных. «Аякс» подтвердил, что никто из них не попадает в заявку на матч с «Мидтьюлландом».
Туда вообще вошли всего 17 футболистов:
Вечером 2 ноября «Аякс» приехал в Данию с этими 17-ю футболистами в заявке. И дальше началось самое интересное. В официальный протокол матча вошли уже 23 футболиста. Вратарь Онана вышел в стартовом составе, хотя главной проблемой для «Аякса» называлось как раз его отсутствие.
Как все развивалось – на примере игроков, о которых писал De Telegraaf:
1) Повторные тесты Тадича, Онаны и Гравенберха показали отрицательный результат, поэтому все трое с разрешения УЕФА и датских властей присоединились к команде следующим вечером. В день игры они прибыли на стадион вместе с остальным составом и вышли в старте.
2) Положительный результат был у Маартена Стекеленбурга и Дэви Классена. Во вторник 3 ноября оба игрока получили разрешение лететь на игру после сданных тестов, которые показали отрицательный результат. В день матча Классен и Стекеленбург не успели присоединиться к команде в гостинице и добирались до стадиона отдельно. Оба попали в запас.
3) Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказывал детали: «У них нет никаких симптомов или жалоб. Они могут играть, но это находится в руках медицинского персонала и властей». Потом он так отреагировал на ситуацию с составом: «Я сказал игрокам, чтобы они получили мотивацию из этих странных обстоятельств. Сказал, чтобы превратите это в допинг, чтобы победить».
Несколько фактов об этом матче:
🚀 «Аякс» открыл счет уже на 48-й секунде. 20-летний Антони забил с передачи Тадича.
🚀 Сам Тадич в итоге забил победный гол. Он исполнил свободный удар.
🚀 «Аякс» – шестая команда, которая забила 700 голов в еврокубках.
🚀 Теперь «Аякс» обошел «Аталанту» в турнирной таблице из-за лучшей разницы мячей.