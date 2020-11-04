Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой

Вечером 2 ноября «Аякс» приехал в Данию с этими 17-ю футболистами в заявке. И дальше началось самое интересное. В официальный протокол матча вошли уже 23 футболиста. Вратарь Онана вышел в стартовом составе, хотя главной проблемой для «Аякса» называлось как раз его отсутствие.

Как все развивалось – на примере игроков, о которых писал De Telegraaf:

1) Повторные тесты Тадича, Онаны и Гравенберха показали отрицательный результат, поэтому все трое с разрешения УЕФА и датских властей присоединились к команде следующим вечером. В день игры они прибыли на стадион вместе с остальным составом и вышли в старте.

2) Положительный результат был у Маартена Стекеленбурга и Дэви Классена. Во вторник 3 ноября оба игрока получили разрешение лететь на игру после сданных тестов, которые показали отрицательный результат. В день матча Классен и Стекеленбург не успели присоединиться к команде в гостинице и добирались до стадиона отдельно. Оба попали в запас.