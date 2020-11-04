Аякс
Лига чемпионов
Футбол
Душан Тадич
Андре Онана
Мартин Стекеленбург
Райан Гравенберх
Дэви Классен
Эрик тен Хаг
Мидтьюлланд
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#Аякс #Футбол #Лига чемпионов #Андре Онана #Душан Тадич #Дэви Классен #Мартин Стекеленбург #Мидтьюлланд #Райан Гравенберх #Эрик тен Хаг

Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой

04 ноября, 01:35
Николай Живоглядов
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

За сутки до матча мы писали новость о заражении коронавирусом в «Аяксе». Тогда положительные тесты были у 11 игроков основного состава. De Telegraaf расписывал детали: Онана, Стекеленбург, Тадич, Гравенберх и Классен попали в список зараженных. «Аякс» подтвердил, что никто из них не попадает в заявку на матч с «Мидтьюлландом».

Туда вообще вошли всего 17 футболистов:

Вечером 2 ноября «Аякс» приехал в Данию с этими 17-ю футболистами в заявке. И дальше началось самое интересное. В официальный протокол матча вошли уже 23 футболиста. Вратарь Онана вышел в стартовом составе, хотя главной проблемой для «Аякса» называлось как раз его отсутствие.

Как все развивалось – на примере игроков, о которых писал De Telegraaf:

1) Повторные тесты Тадича, Онаны и Гравенберха показали отрицательный результат, поэтому все трое с разрешения УЕФА и датских властей присоединились к команде следующим вечером. В день игры они прибыли на стадион вместе с остальным составом и вышли в старте.

2) Положительный результат был у Маартена Стекеленбурга и Дэви Классена. Во вторник 3 ноября оба игрока получили разрешение лететь на игру после сданных тестов, которые показали отрицательный результат. В день матча Классен и Стекеленбург не успели присоединиться к команде в гостинице и добирались до стадиона отдельно. Оба попали в запас.

3) Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказывал детали: «У них нет никаких симптомов или жалоб. Они могут играть, но это находится в руках медицинского персонала и властей». Потом он так отреагировал на ситуацию с составом: «Я сказал игрокам, чтобы они получили мотивацию из этих странных обстоятельств. Сказал, чтобы превратите это в допинг, чтобы победить».

Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Драйер 18
1:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Антони 1
Тадич 13

Несколько фактов об этом матче:

🚀 «Аякс» открыл счет уже на 48-й секунде. 20-летний Антони забил с передачи Тадича.

🚀 Сам Тадич в итоге забил победный гол. Он исполнил свободный удар.

🚀 «Аякс» – шестая команда, которая забила 700 голов в еврокубках.

🚀 Теперь «Аякс» обошел «Аталанту» в турнирной таблице из-за лучшей разницы мячей.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

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#Мартин Стекеленбург
#Мидтьюлланд
#Райан Гравенберх
#Эрик тен Хаг