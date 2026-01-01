Райан Гравенберх

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Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
Рекордный разрыв Голландии на Евро-2020 в возрасте между самым старшим и самым младшим игроком – 19 лет и 236 дней
#Нидерланды
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Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой
#Аякс
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