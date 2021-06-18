Нидерланды
Евро-2020
Мартин Стекеленбург
Райан Гравенберх
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#Нидерланды #Евро-2020 #Мартин Стекеленбург #Райан Гравенберх

Рекордный разрыв Голландии на Евро-2020 в возрасте между самым старшим и самым младшим игроком – 19 лет и 236 дней

39 минут назад

В матче второго тура Евро-2020 группы С против Австрии в составе Голландии на поле сыграли вратарь Мартин Стекеленбург и полузащитник Райан Гравенберх. Стекеленбург появился в основе, Гравенберх вышел на замену во втором тайме.

Матч завершен
Нидерланды
Депай 11
Дюмфрис 67
2:0
Матч завершен
Австрия
  • Стекеленбург – самый возрастной игрок Евро-2020. На момент матча с Австрией ему исполнилось 38 лет и 268 дней. Гравенберху – 19 лет и 32 дня.
  • Разница в возрасте между Стекеленбургом и Гравенберхом – 19 лет и 236 дней. Это самая большая разница между футболистами одной команды на чемпионатах Европы.
  • Последний раз Голландия выходила в плей-офф Евро в 2008 году. Тогда Стекеленбург был в заявке. Он выступает за команду с 2004 года.

Голландия досрочно вышла из группы Евро-2020. В следующем матче она сыграет против Северной Македонии 21 июня.

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Источник:
Opta
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За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад
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