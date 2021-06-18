Нидерланды
Евро-2020
Мартин Стекеленбург
Райан Гравенберх
Рекордный разрыв Голландии на Евро-2020 в возрасте между самым старшим и самым младшим игроком – 19 лет и 236 дней
39 минут назад
- Стекеленбург – самый возрастной игрок Евро-2020. На момент матча с Австрией ему исполнилось 38 лет и 268 дней. Гравенберху – 19 лет и 32 дня.
- Разница в возрасте между Стекеленбургом и Гравенберхом – 19 лет и 236 дней. Это самая большая разница между футболистами одной команды на чемпионатах Европы.
- Последний раз Голландия выходила в плей-офф Евро в 2008 году. Тогда Стекеленбург был в заявке. Он выступает за команду с 2004 года.
Голландия досрочно вышла из группы Евро-2020. В следующем матче она сыграет против Северной Македонии 21 июня.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые