За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад

Нидерланды и Украина встретились в одной группе на Евро-2020. Исторический факт по составам – в основе Нидерландов вышел Мартин Стекеленбург. Так он стал самым возрастным игроком сборной Нидерландов, который сыграл на ЧМ или ЧЕ. Параллельно Стекеленбург – самый возрастной игрок Евро-2020. На момент матча против Украины ему исполнилось 38 лет и 264 дня.

Само попадание Стекеленбурга в сборную – история. В сезоне-2020/21 «Аякс» потерял основного вратаря Онану, который получил дисквалификацию за прием фуросемида. Так Стекеленбург вынужденно стал основным вратарем «Аякса». За 12 матчей в чемпионате Нидерландов он пропустил всего семь голов. «Аякс» не проиграл с ним ни одного матча чемпионата.

В марте Стекеленбург вызывался в сборную Нидерландов, но не вышел ни в одной игре квалификации ЧМ. Его последний официальный матч (тут товарищеские не считаем) за сборную был еще в 2016 году. Тогда он выходил за сборную в отборочных матчах на ЧМ-2018, куда Нидерланды в итоге не попали.