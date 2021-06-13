За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад
Нидерланды и Украина встретились в одной группе на Евро-2020. Исторический факт по составам – в основе Нидерландов вышел Мартин Стекеленбург. Так он стал самым возрастным игроком сборной Нидерландов, который сыграл на ЧМ или ЧЕ. Параллельно Стекеленбург – самый возрастной игрок Евро-2020. На момент матча против Украины ему исполнилось 38 лет и 264 дня.
Само попадание Стекеленбурга в сборную – история. В сезоне-2020/21 «Аякс» потерял основного вратаря Онану, который получил дисквалификацию за прием фуросемида. Так Стекеленбург вынужденно стал основным вратарем «Аякса». За 12 матчей в чемпионате Нидерландов он пропустил всего семь голов. «Аякс» не проиграл с ним ни одного матча чемпионата.
В марте Стекеленбург вызывался в сборную Нидерландов, но не вышел ни в одной игре квалификации ЧМ. Его последний официальный матч (тут товарищеские не считаем) за сборную был еще в 2016 году. Тогда он выходил за сборную в отборочных матчах на ЧМ-2018, куда Нидерланды в итоге не попали.
Сезон-2016/17 оставался последним, когда Стекеленбург играл регулярно. Тогда он еще принадлежал «Эвертону», где и сыграл 19 матчей в АПЛ. Потом Стекеленбург просто числился в команде и был запасным. Позже он снова вышел в матче чемпионата только в «Аяксе», куда исторически вернулся свободным агентом летом 2020 года.
Весной 2021-го основным вратарем Нидерландов был Тим Крул. Стекеленбург всегда оставался на скамейке. Перед Евро-2020 тренер Нидерландов Франк де Бур отцепил от сборной вратаря Силлессена (подробно – тут). Теперь он объяснил роль Стекеленбурга: «Стоял выбор между ним и Крулом. Было трудно. Уважаю Крула, но сейчас выбираю Стекеленбурга».
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В апреле Стекеленбург получал травму колена – из-за нее он пропустил три матча «Аякса». Пока был травмирован, то раздавал интервью. Опровергал мнение, которое сложилось о нем у болельщиков. Стекеленбург рассказывал, что девять лет назад бросил курить и вспоминал неожиданную возможность для игры после дисквалификации Онаны.
В мае он провел 300-ю игру за «Аякс». Там Стекеленбург и начинал профессиональную карьеру:
У Стекеленбурга есть необычные пересечения с партнерами по сборной:
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко старше Стекеленбурга всего на шесть лет:
Стекеленбург с детства глух на одно ухо, но уже привык с этим жить. Еще больше фактов обо всех игроках Евро-2020 можно найти в нашем специальном проекте.
Перед стартом Евро-2020 Стекеленбург вышел в основе за Нидерланды в товарищеской игре с Грузией. Нидерланды победили со счетом 3:0.
Теперь – так: