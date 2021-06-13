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#Россия #Евро-2020 #Бельгия #Финляндия #Дания

Что теперь сделать России для выхода из группы на Евро. Просчитываем все расклады

час назад

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В группе B завершились матчи первого тура Евро-2020. Разгромная победа Бельгии над Россией (3:0) вывела ее на первое место. Финляндия идет второй – она с минимальным счетом обыграла Данию. У всех команд из этой группы остается по два матча. Так выглядит полная турнирная таблица в группе B. 

Гол.ру

Какие матчи там остаются:

  • 16 июня. Финляндия – Россия, 16:00
  • 17 июня. Дания – Бельгия, 19:00
  • 21 июня. Финляндия – Бельгия, 22:00
  • 21 июня. Россия – Дания, 22:00

Напоминаем регламент: в плей-офф Евро-2020 выходят по две лучшие команды из каждой группы. К ним добавляются четыре лучшие сборные из тех, которые заняли третьи места. Поэтому Россия в теории может выйти из группы с тремя очками. И сделать это даже со второго места, если совпадут результаты других матчей.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Единственный минус поражения от Бельгии – при равенстве очков с ней Россия окажется ниже. Потому что первым пунктом в таком раскладе считаются личные встречи. Если Россия обыграет Финляндию и Данию, она выйдет в плей-офф при любых результатах конкурентов. Шесть очков на групповом этапе – гарантия попадания в плей-офф при этом формате Евро.

Первые матчи в группе B ничего не решили, но всех запутали. Россия проиграла с большой разницей (-3), Дания – минимально, но в статусе фаворита. Даже так четыре очка в оставшихся двух играх тоже почти гарантируют России выход из группы. На Евро-2016 четырех очков с запасом хватало командам, которые заняли третьи места. 

Победа над Финляндией и поражение от Дании тоже оставляют шансы на выход. Если Бельгия при этом выиграет все матчи на групповом этапе, то с таким раскладом у трех следующих команд будет по три очка. Тогда у них же получится одинаковое количество очков и в матчах друг с другом – в этом случае на первый план выйдет разница мячей.

Победа над Данией и поражение от Финляндии – тоже неплохо. Тогда Финляндия гарантированно наберет шесть очков в группе. Бельгия уже сейчас имеет три очка, хорошую разницу мячей и преимущество над Россией по личным встречам. Поэтому она почти точно окажется выше России. Зато Дания в таком случае Россию точно не опередит.

Все остальные результаты ничего не дают. Два очка – слишком мало даже с таким форматом. Тут же важен и еще один необычный пункт в регламенте. При равенстве вообще всех показателей у двух команд в последнем туре назначается серия пенальти. Так происходит, если эти же команды играют вничью в своем матче. В теории такой расклад возможен и для России.

Краткий вывод по раскладам на оставшиеся игры:

✔️ 6 очков – отлично, выходим из группы.

✔️ 4 очка – хорошо, наверняка выходим.

➖ 3 очка – средне, есть шансы на выход.

✖️ 2 очка или меньше – плохо, почти точно не выйдем.

Сколько команд на Евро. Регламент чемпионата Европы

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