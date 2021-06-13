Что теперь сделать России для выхода из группы на Евро. Просчитываем все расклады

Единственный минус поражения от Бельгии – при равенстве очков с ней Россия окажется ниже. Потому что первым пунктом в таком раскладе считаются личные встречи. Если Россия обыграет Финляндию и Данию, она выйдет в плей-офф при любых результатах конкурентов. Шесть очков на групповом этапе – гарантия попадания в плей-офф при этом формате Евро .

Первые матчи в группе B ничего не решили, но всех запутали. Россия проиграла с большой разницей (-3), Дания – минимально, но в статусе фаворита. Даже так четыре очка в оставшихся двух играх тоже почти гарантируют России выход из группы . На Евро-2016 четырех очков с запасом хватало командам, которые заняли третьи места.