Сколько команд на Евро. Регламент чемпионата Европы

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в период с 11 июня по 11 июля.

На турнире участвуют 24 команды. Они разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. Среди них есть и сборная России, чьи соперники – Бельгия, Дания и Финляндия.

Регламент проведения – следующий:

➡️ Каждая из команд в группе проводит три матча – по одному против каждого из соперников.

➡️ В 1/8 финала напрямую выходят две лучшие команды из каждой группы. А также четыре лучшие сборные, которые заняли третьи места в своих группах. Таким образом, 16 команд выходят в плей-офф.

➡️ Далее – по кубковой системе: победители матчей 1/8 финала выходят в четвертьфинал. Победители четвертьфиналов – в полуфинал. А победители полуфиналов – в финал. Матч за третье место на чемпионате Европы не предусмотрен.

При равенстве очков в группе критерии классификации команд такие:

✔️ Сначала личные встречи.

✔️ Затем наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах, если команд несколько (если равная, то наибольшее количество забитых мячей).

✔️ Если и после этого равенство, то критерии выше применяются к матчам между оставшимися командами.

✔️ Если и они равны, то дальнейшие критерии – разница забитых и пропущенных во всех матчах, количество забитых, количество побед.

✔️ Если в последнем туре у двух команд абсолютно равные показатели, и матч завершается вничью, то они проводят серию пенальти.

✔️ Еще два критерия – очки фейр-плей (одно – за желтую карточку, три – за красную). Чем меньше их – тем лучше.

✔️ И последний – позиция в рейтинге отборочного турнира.

Как определяются четыре лучшие команды из числа занявших третьи места:

🗒️ По ним составляется отдельная таблица, куда вписываются шесть команд с третьих мест и по количеству очков выбираются четыре лучшие.

🗒️ В случае равенства очков критерии по порядку следующие: разница мячей, забитые голы, количество побед, очки фейр-плей и позиция в рейтинге отбора.

Как это выглядело на прошлом чемпионате Европы. Шесть команд, ставших третьими:

Словакия – 4 очка (разница 3:3). Ирландия – 4 (2:4). Португалия – 3 (4:4). Северная Ирландия – 3 (2:2). Турция – 3 (2:4). Албания – 3 (1:3).

Так Турция и Албания не вышли в плей-офф.

Как работают дисквалификации:

🔴 Игрок пропускает следующий матч, если получил красную карточку.

🟡 Игрок пропускает следующий матч, если получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире.

🟡 ❌ Желтые карточки сгорают после четвертьфиналов.