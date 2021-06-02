Составы всех сборных на Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Там участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп. 1 июня – окончательный срок подачи финальных заявок на ЧЕ-2020. Россия и Словакия показали их последними.

Мы составили полный список участников Евро-2020. Напоминаем: у нас есть факты по каждому из 622 игроков чемпионата Европы. Ищите их в этом разделе.

Расписание матчей группового этапа Евро-2020