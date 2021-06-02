Евро-2020
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#Евро-2020

Составы всех сборных на Евро-2020

02 июня, 14:27

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Там участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп. 1 июня – окончательный срок подачи финальных заявок на ЧЕ-2020. Россия и Словакия показали их последними. 

Мы составили полный список участников Евро-2020. Напоминаем: у нас есть факты по каждому из 622 игроков чемпионата Европы. Ищите их в этом разделе.

Расписание матчей группового этапа Евро-2020

AFLO/Global Look Press

Группа А

🇮🇹 Италия

Вратари: Доннарумма, Мерет, Сиригу.

Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Флоренци, Спинаццола, Толой.

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржиньо, Локателли, Пеллегрини, Сенси, Верратти.

Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори.

🇹🇷 Турция

Вратари: Гюнок, Чакыр, Байындыр.

Защитники: Челик, Сеюнджю, Айхан, Демирал, Мераш, Кабак, Мюлдюр, Р. Йылмаз.

Полузащитники: Туфан, Чалханоглу, Йокушлу, Язиджи, Кахведжи, Токез, Антальялы, Кекджю.

Нападающие: Ундер, Актюркоглу, Омюр, Б. Йылмаз, Унал, Караман, Дервишоглу.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

Вратари: Хеннесси, Уорд, А. Дэвис.

Защитники: Гантер, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Локайер, Н. Уильямс, Норрингтон-Дэвис, К. Робертс, Кабанго.

Полузащитники: Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Колуилл.

Нападающие: Бэйл, Джеймс, Мур, Т. Робертс.

🇨🇭 Швейцария

Вратари: Омлин, Мвого, Зоммер.

Защитники: Аканжи, Бенито, Кюмарт, Эльведи, Лотомба, Мбабу, Омерагич, Родригес, Шер, Видмер.

Полузащитники: Фасснахт, Фернандес, Фройлер, Мехмеди, Джака, Соу, Варгас, Шакири, Цубер, Закариа.

Нападающие: Эмболо, Гавранович, Сеферович.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа B

🇧🇪 Бельгия

Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс.

Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вертонген, Вермален.

Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т. Азар, Менье, Де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель.

Нападающие: Батшуайи, Бентеке, Р. Лукаку, Доку, Э. Азар, Мертенс, Троссард.

🇷🇺 Россия

Вратари: Дюпин, Сафонов, Шунин.

Защитники: Джикия, Дивеев, Фернандес, Жирков, Караваев, Кудряшов, Семенов.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Макаров, Миранчук, Черышев.

Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.

🇩🇰 Дания 

Вратари: Шмейхель, Реннов, Лессль.

Защитники: Меле, Стрюгер-Ларсен, Бойлесен, Кьер, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Йоргенсен.

Полузащитники: Васс, Хойберг, Дилейни, Йенсен, Эриксен, Нергор, Кристиансен, Дамсгор, Сков.

Нападающие: Поульсен, Брэйтуэйт, Винд, Дольберг, Сков-Ольсен, Корнелиус.

🇫🇮 Финляндия

Вратари: Градецки, Йоронен, Яаккола.

Защитники: Араджуури, Тойиво, Уронен, Л. Вяйсянен, Альхо, О’Шонесси, Райтала, С. Вяйсянен, Иванов, Сойри.

Полузащитники: Тейлор, Спарв, Шюллер, Камара, Йенсен, Валакари, Лаппалайнен, Лам, Лод, Кауко.

Нападающие: Пукки, Похьянпало, Форсс.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Группа С

🇳🇱 Нидерланды

Вратари: Крул, Бизот, Стекеленбург.

Защитники: де Лигт, Блинд, Тимбер, Велтман, Дюмфрис, де Врей, ван Анхольт, Аке, Вейндал.

Полузащитники: Френки де Йонг, Гравенберх, Вейналдум, ван де Бек, де Рон, Классен, Копмейнерс.

Нападающие: Депай, Люк де Йонг, Вегхорст, Промес, Гакпо, Мален, Бергейс.

🇦🇹 Австрия

Вратари: Бахманн, Перван, Шлагер.

Защитники: Алаба, Драгович, Фридль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Пош, Триммель, Ульмер.

Полузащитники: Баумгартнер, Гриллич, Баумгартлингер, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф.

Нападающие: Грегорич, Каладжич, Арнаутович, Онисиво.

🇲🇰 Северная Македония

Вратари: Димитриевски, Шишковски, Янков.

Защитники: С. Ристовски, Ристевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Зайков.

Полузащитники: Хасани, Спироски, Бардхи, Николов, Элмас, Адеми, Радески, Костадинов, Аврамоски, Чурлинов.

Нападающие: Пандев, Трайковски, Тричковски, Велкоски, Стояновски, М. Ристовски.

🇺🇦 Украина

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Соболь, Забарный, Миколенко, Караваев, Тимчик, Попов, Кривцов, Матвиенко.

Полузащитники: Судаков, Степаненко, Марлос, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Безус, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Группа D

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

Вратари: Хендерсон, Джонстон, Пикфорд.

Защитники: Александер-Арнольд, Чилвелл, Коади, Джеймс, Магуайр, Мингс, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер.

Полузащитники: Беллингхэм, Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс.

Нападающие: Калверт-Льюин, Фоден, Грилиш, Кейн, Сака, Рэшфорд, Санчо, Стерлинг.

🇭🇷 Хорватия

Вратари: Калинич, Ливакович, Слуга.

Защитники: Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Брадарич, Шкорич, Гвардиол.

Полузащитники: Модрич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Перишич, Брекало, Влашич, Оршич, Иванушец.

Нападающие: Крамарич, Ребич, Петкович, Будмир.

🇨🇿 Чехия

Вратари: Мандоус, Павленка, Вацлик.

Защитники: Боржил, Брабец, Коуфал, Челюстка, Кадержабек, Калас, Матею, Зима.

Полузащитники: Барак, Дарида, Хложе, Холеш, Янкто, Крал, Масопуст, Пешек, Соучек, Шевчик, Садилек.

Нападающие: Крменчик, Пекхарт, Шик, Выдра.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия

Вратари: Гордон, Маршалл, Маклафлин.

Защитники: Робертсон, Хэнли, МакКенна, Тирни, О'Доннелл, Галлахер, Купер, Хендри, Тейлор, Паттерсон.

Полузащитники: МакГинн, МакГрегор, Армстронг, Мактоминей, Кристи, Флек, Гилмор, Тернбулл.

Нападающие: Форрест, Фрейзер, Дайкс, Адамс, Нисбет.

XinHua/Global Look Press

Группа Е

🇪🇦 Испания

Вратари: Симон, Де Хеа, Санчес.

Защитники: Гайя, Альба, Торрес, Лапорт, Гарсия, Д. Льоренте, Аспиликуэта.

Полузащитники: М. Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьяго, Коке, Фабиан Руис.

Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Морено, Торрес, Траоре, Сарабия.

🇵🇱 Польша

Вратари: Фабьянски, Щесны, Скорупски.

Защитники: Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Пятковски, Давидович, Глик, Хелик, Пухач, Рыбус.

Полузащитники: Франковски, Юзвяк, Клих, Козловски, Крыховяк, Линетти, Модер, Плахета, Зелиньски.

Нападающие: Ковнацки, Левандовски, Милик, Свидерски, Шверчок.

🇸🇰 Словакия

Вратари: Дубравка, Родак, Куцяк.

Защитники: Пекарик, Шатка, Вавро, ШкриньярГубочан, Ганцко, Кошелник, Вальент.

Полузащитники: Грошовски, Лоботка, Куцка, Гамшик, Дуда, Суслов, Гараслин, Мак, Вайсс, Бенеш, Громада, Грегуш.

Нападающие: Боженик, Шранц, Дюриш.

🇸🇪 Швеция

Вратари: Ольсен, Юнссон, Нордфельт.

Защитники: Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Аугустинссон, Хеландер, Крафт, Янссон, Даниэльсон.

Полузащитники: С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Сема, Классон, Сванберг, К. Ольссон, Кулусевски, Каюсте.

Нападающие: Берг, Исак, Квайсон, Д. Ларссон.

www.imago-images.de/Global Look Press

Группа F

🇫🇷 Франция

Вратари: Льорис, Меньян, Манданда.

Защитники: Эрнандес, Динь, Кимпембе, Варан, Лангле, Зума, Павар, Дюбуа, Кунде.

Полузащитники: Погба, Рабьо, Канте, Толиссо, Лемар, Сиссоко.

Нападающие: Гризманн, Жиру, Коман, Мбаппе, Бен Йеддер, Бензема, Дембеле, Тюрам.

🇩🇪 Германия

Вратари: Лено, Нойер, Трапп.

Защитники: Гинтер, Гозенс, Гюнтер, Хальстенберг, Хуммельс, Клостерманн, Кох, Рюдигер, Зюле.

Полузащитники: Джан, Гнабри, Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофман, Киммих, Кроос, Мусиала, Нойхаус, Мюллер, Сане.

Нападающие: Фолланд, Вернер.

🇵🇹 Португалия

Вратари: Патрисиу, Лопеш, Руй Силва.

Защитники: Геррейру, Диаш, Пепе, Фонте, Канселу, Семеду, Мендеш.

Полузащитники: Моутинью, Данилу, Палинья, Б. Фернандеш, Карвалью, Невеш, Санчеш, Оливейра.

Нападающие: Роналду, Феликс, Андре Силва, Гонсалвеш, Жота, Гуэдеш, Рафа Силва, Бернарду Силва.

🇭🇺 Венгрия

Вратари: Богдан, Дибус, Гулачи.

Защитники: Болла, Ботко, Фиола, Кечкеш, Лонг, Ловренчич, Орбан, Салаи.

Полузащитники: Чери, Гоздог, Холендер, Кляйнхайслер, Нодь, Него, Шефер, Шигер.

Нападающие: Хан, Николич, Шаллаи, Шен, Солои, Кевин Варга, Роланд Варга.

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Все фото: РФС
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