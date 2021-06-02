Составы всех сборных на Евро-2020
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Там участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп. 1 июня – окончательный срок подачи финальных заявок на ЧЕ-2020. Россия и Словакия показали их последними.
Мы составили полный список участников Евро-2020. Напоминаем: у нас есть факты по каждому из 622 игроков чемпионата Европы. Ищите их в этом разделе.
Группа А
🇮🇹 Италия
Вратари: Доннарумма, Мерет, Сиригу.
Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Флоренци, Спинаццола, Толой.
Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржиньо, Локателли, Пеллегрини, Сенси, Верратти.
Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори.
🇹🇷 Турция
Вратари: Гюнок, Чакыр, Байындыр.
Защитники: Челик, Сеюнджю, Айхан, Демирал, Мераш, Кабак, Мюлдюр, Р. Йылмаз.
Полузащитники: Туфан, Чалханоглу, Йокушлу, Язиджи, Кахведжи, Токез, Антальялы, Кекджю.
Нападающие: Ундер, Актюркоглу, Омюр, Б. Йылмаз, Унал, Караман, Дервишоглу.
🏴 Уэльс
Вратари: Хеннесси, Уорд, А. Дэвис.
Защитники: Гантер, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Локайер, Н. Уильямс, Норрингтон-Дэвис, К. Робертс, Кабанго.
Полузащитники: Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Колуилл.
Нападающие: Бэйл, Джеймс, Мур, Т. Робертс.
🇨🇭 Швейцария
Вратари: Омлин, Мвого, Зоммер.
Защитники: Аканжи, Бенито, Кюмарт, Эльведи, Лотомба, Мбабу, Омерагич, Родригес, Шер, Видмер.
Полузащитники: Фасснахт, Фернандес, Фройлер, Мехмеди, Джака, Соу, Варгас, Шакири, Цубер, Закариа.
Нападающие: Эмболо, Гавранович, Сеферович.
Группа B
🇧🇪 Бельгия
Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс.
Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вертонген, Вермален.
Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т. Азар, Менье, Де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель.
Нападающие: Батшуайи, Бентеке, Р. Лукаку, Доку, Э. Азар, Мертенс, Троссард.
🇷🇺 Россия
Вратари: Дюпин, Сафонов, Шунин.
Защитники: Джикия, Дивеев, Фернандес, Жирков, Караваев, Кудряшов, Семенов.
Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Макаров, Миранчук, Черышев.
Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.
🇩🇰 Дания
Вратари: Шмейхель, Реннов, Лессль.
Защитники: Меле, Стрюгер-Ларсен, Бойлесен, Кьер, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Йоргенсен.
Полузащитники: Васс, Хойберг, Дилейни, Йенсен, Эриксен, Нергор, Кристиансен, Дамсгор, Сков.
Нападающие: Поульсен, Брэйтуэйт, Винд, Дольберг, Сков-Ольсен, Корнелиус.
🇫🇮 Финляндия
Вратари: Градецки, Йоронен, Яаккола.
Защитники: Араджуури, Тойиво, Уронен, Л. Вяйсянен, Альхо, О’Шонесси, Райтала, С. Вяйсянен, Иванов, Сойри.
Полузащитники: Тейлор, Спарв, Шюллер, Камара, Йенсен, Валакари, Лаппалайнен, Лам, Лод, Кауко.
Нападающие: Пукки, Похьянпало, Форсс.
Группа С
🇳🇱 Нидерланды
Вратари: Крул, Бизот, Стекеленбург.
Защитники: де Лигт, Блинд, Тимбер, Велтман, Дюмфрис, де Врей, ван Анхольт, Аке, Вейндал.
Полузащитники: Френки де Йонг, Гравенберх, Вейналдум, ван де Бек, де Рон, Классен, Копмейнерс.
Нападающие: Депай, Люк де Йонг, Вегхорст, Промес, Гакпо, Мален, Бергейс.
🇦🇹 Австрия
Вратари: Бахманн, Перван, Шлагер.
Защитники: Алаба, Драгович, Фридль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Пош, Триммель, Ульмер.
Полузащитники: Баумгартнер, Гриллич, Баумгартлингер, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф.
Нападающие: Грегорич, Каладжич, Арнаутович, Онисиво.
🇲🇰 Северная Македония
Вратари: Димитриевски, Шишковски, Янков.
Защитники: С. Ристовски, Ристевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Зайков.
Полузащитники: Хасани, Спироски, Бардхи, Николов, Элмас, Адеми, Радески, Костадинов, Аврамоски, Чурлинов.
Нападающие: Пандев, Трайковски, Тричковски, Велкоски, Стояновски, М. Ристовски.
🇺🇦 Украина
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин.
Защитники: Соболь, Забарный, Миколенко, Караваев, Тимчик, Попов, Кривцов, Матвиенко.
Полузащитники: Судаков, Степаненко, Марлос, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Безус, Зубков.
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
Группа D
🏴 Англия
Вратари: Хендерсон, Джонстон, Пикфорд.
Защитники: Александер-Арнольд, Чилвелл, Коади, Джеймс, Магуайр, Мингс, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер.
Полузащитники: Беллингхэм, Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс.
Нападающие: Калверт-Льюин, Фоден, Грилиш, Кейн, Сака, Рэшфорд, Санчо, Стерлинг.
🇭🇷 Хорватия
Вратари: Калинич, Ливакович, Слуга.
Защитники: Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Брадарич, Шкорич, Гвардиол.
Полузащитники: Модрич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Перишич, Брекало, Влашич, Оршич, Иванушец.
Нападающие: Крамарич, Ребич, Петкович, Будмир.
🇨🇿 Чехия
Вратари: Мандоус, Павленка, Вацлик.
Защитники: Боржил, Брабец, Коуфал, Челюстка, Кадержабек, Калас, Матею, Зима.
Полузащитники: Барак, Дарида, Хложе, Холеш, Янкто, Крал, Масопуст, Пешек, Соучек, Шевчик, Садилек.
Нападающие: Крменчик, Пекхарт, Шик, Выдра.
🏴 Шотландия
Вратари: Гордон, Маршалл, Маклафлин.
Защитники: Робертсон, Хэнли, МакКенна, Тирни, О'Доннелл, Галлахер, Купер, Хендри, Тейлор, Паттерсон.
Полузащитники: МакГинн, МакГрегор, Армстронг, Мактоминей, Кристи, Флек, Гилмор, Тернбулл.
Нападающие: Форрест, Фрейзер, Дайкс, Адамс, Нисбет.
Группа Е
🇪🇦 Испания
Вратари: Симон, Де Хеа, Санчес.
Защитники: Гайя, Альба, Торрес, Лапорт, Гарсия, Д. Льоренте, Аспиликуэта.
Полузащитники: М. Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьяго, Коке, Фабиан Руис.
Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Морено, Торрес, Траоре, Сарабия.
🇵🇱 Польша
Вратари: Фабьянски, Щесны, Скорупски.
Защитники: Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Пятковски, Давидович, Глик, Хелик, Пухач, Рыбус.
Полузащитники: Франковски, Юзвяк, Клих, Козловски, Крыховяк, Линетти, Модер, Плахета, Зелиньски.
Нападающие: Ковнацки, Левандовски, Милик, Свидерски, Шверчок.
🇸🇰 Словакия
Вратари: Дубравка, Родак, Куцяк.
Защитники: Пекарик, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Губочан, Ганцко, Кошелник, Вальент.
Полузащитники: Грошовски, Лоботка, Куцка, Гамшик, Дуда, Суслов, Гараслин, Мак, Вайсс, Бенеш, Громада, Грегуш.
Нападающие: Боженик, Шранц, Дюриш.
🇸🇪 Швеция
Вратари: Ольсен, Юнссон, Нордфельт.
Защитники: Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Аугустинссон, Хеландер, Крафт, Янссон, Даниэльсон.
Полузащитники: С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Сема, Классон, Сванберг, К. Ольссон, Кулусевски, Каюсте.
Нападающие: Берг, Исак, Квайсон, Д. Ларссон.
Группа F
🇫🇷 Франция
Вратари: Льорис, Меньян, Манданда.
Защитники: Эрнандес, Динь, Кимпембе, Варан, Лангле, Зума, Павар, Дюбуа, Кунде.
Полузащитники: Погба, Рабьо, Канте, Толиссо, Лемар, Сиссоко.
Нападающие: Гризманн, Жиру, Коман, Мбаппе, Бен Йеддер, Бензема, Дембеле, Тюрам.
🇩🇪 Германия
Вратари: Лено, Нойер, Трапп.
Защитники: Гинтер, Гозенс, Гюнтер, Хальстенберг, Хуммельс, Клостерманн, Кох, Рюдигер, Зюле.
Полузащитники: Джан, Гнабри, Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофман, Киммих, Кроос, Мусиала, Нойхаус, Мюллер, Сане.
Нападающие: Фолланд, Вернер.
🇵🇹 Португалия
Вратари: Патрисиу, Лопеш, Руй Силва.
Защитники: Геррейру, Диаш, Пепе, Фонте, Канселу, Семеду, Мендеш.
Полузащитники: Моутинью, Данилу, Палинья, Б. Фернандеш, Карвалью, Невеш, Санчеш, Оливейра.
Нападающие: Роналду, Феликс, Андре Силва, Гонсалвеш, Жота, Гуэдеш, Рафа Силва, Бернарду Силва.
🇭🇺 Венгрия
Вратари: Богдан, Дибус, Гулачи.
Защитники: Болла, Ботко, Фиола, Кечкеш, Лонг, Ловренчич, Орбан, Салаи.
Полузащитники: Чери, Гоздог, Холендер, Кляйнхайслер, Нодь, Него, Шефер, Шигер.
Нападающие: Хан, Николич, Шаллаи, Шен, Солои, Кевин Варга, Роланд Варга.