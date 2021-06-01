Возврат билетов Евро-2020. Как сдать билеты и когда вернут деньги
Почему не все фанаты попадают на Евро-2020?
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи примут 11 разных городов Европы. Не все обладатели билетов попадут на матчи чемпионата Европы. Первый показательный случай – отказ Дании пускать на игру фанатов из России, хотя они имеют билеты на игру в Копенгагене. Здесь вмешиваются уже ограничения на уровне правительства.
Дания не пускает на Евро-2020 русских фанатов с билетами. УЕФА поддерживает – они сами отвечают за поездку
Перед этим был другой случай. Фанаты стали получать письма от УЕФА, где расписано об аннулировании их билетов на матчи. Это касалось тех, кто попал под сокращенную вместимость стадионов. 9 мая прошла жеребьевка – через нее УЕФА случайным образом выбирал фанатов, которые поедут на ЧЕ-2020. Повезло не всем – некоторым пришел отказ.
Где и как можно купить билеты на Евро-2020?
Зато такие фанаты получили возможность первыми претендовать на другие доступные билеты. Со 2 июня поступает в продажу ограниченное количество билетов на матчи в Санкт-Петербурге. Потом откроется продажа на игры в Будапеште. С 4 июня фанаты с аннулированными билетами пройдут новую жеребьевку – по ней они получат предложения о билетах в других городах.
УЕФА продвигает официальное приложение UEFA EURO 2020 Mobile Tickets. Через него можно взаимодействовать с электронными билетами – отправлять их другим людям и получать перед матчами. Все это касается только тех, кто действительно собирается пойти на Евро. Остальным УЕФА еще в апреле советовал сдать билет, чтобы получить его полную стоимость.
Отслеживать доступность билетов можно в билетном портале. Ограниченное количество доступно до 7 июня. Дальше – неизвестность. Покупать лучше только через официальные ссылки от УЕФА. Предприниматель из Санкт-Петербурга уже отдал мошенникам 120 тысяч рублей за билет на игру Финляндия – Россия. Остался без денег и без билета.
Информация о билетах и ссылка на официальный билетный портал
Как сдать билет на Евро-2020? Сколько денег можно вернуть?
УЕФА запускал несколько этапов по возврату билетов. Первый был еще в мае-июне 2020 года, когда принималось решение о переносе Евро на 2021 год. Последний этап завершился 22 апреля 2021 года. В апреле окончательно подтвердились города, которые принимают матчи Евро-2020. После этого вернуть билет с получением полной стоимости уже не так просто.
Портал возврата билетов сейчас закрыт, но еще остаются три уважительные причины для их сдачи: сокращена вместимость стадиона, матч проходит без фанатов, матч отменен. В остальных случаях есть послабления. Если владелец заболел, то можно не сдавать билет – просто передать его одному из родственников или друзей через мобильное приложение.
Деньги за сданный билет возвращаются на ту карту, с которой производилась оплата. Если у нее уже истек срок действия, то УЕФА вернет деньги банковским переводом. Точных данных по срокам нет. Россия допускает на матчи иностранных фанатов без визы. Для посещения матчей нужен отрицательный тест на коронавирус и билет на игру.