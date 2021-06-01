Возврат билетов Евро-2020. Как сдать билеты и когда вернут деньги

Где и как можно купить билеты на Евро-2020?

Зато такие фанаты получили возможность первыми претендовать на другие доступные билеты. Со 2 июня поступает в продажу ограниченное количество билетов на матчи в Санкт-Петербурге. Потом откроется продажа на игры в Будапеште. С 4 июня фанаты с аннулированными билетами пройдут новую жеребьевку – по ней они получат предложения о билетах в других городах.

УЕФА продвигает официальное приложение UEFA EURO 2020 Mobile Tickets. Через него можно взаимодействовать с электронными билетами – отправлять их другим людям и получать перед матчами. Все это касается только тех, кто действительно собирается пойти на Евро. Остальным УЕФА еще в апреле советовал сдать билет, чтобы получить его полную стоимость.

Отслеживать доступность билетов можно в билетном портале. Ограниченное количество доступно до 7 июня. Дальше – неизвестность. Покупать лучше только через официальные ссылки от УЕФА. Предприниматель из Санкт-Петербурга уже отдал мошенникам 120 тысяч рублей за билет на игру Финляндия – Россия. Остался без денег и без билета.

Информация о билетах и ссылка на официальный билетный портал