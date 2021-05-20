Россия допустит иностранных болельщиков на Евро-2020 без визы, но с отрицательным тестом на ковид

Россия упростила въезд для иностранцев на время чемпионата Европы по футболу. Их пропустят в страну при наличии билета на игру и отрицательного ПЦР-теста – вне зависимости от гражданства.

Петербург примет семь матчей Евро-2020. Больше игр пройдут только в Лондоне. Турнир стартует 11 июня и продлится до 12 июля.

Все матчи Евро пройдут при болельщиках на трибунах – это было одним из условий УЕФА к организаторам. Но в каждой стране действуют разные требования к заполняемости стадионов и пропуску через границу.

Большинство стран не создало особых условий для допуска иностранных болельщиков: они обязаны следовать стандартным процедурам. Азербайджан, куда запрещен въезд нерезидентам, сделал исключения. Они касаются граждан только тех стран, чьи сборные играют в Баку. Это резиденты Турции, Великобритании, Швейцарии, а также стран-четвертьфиналистов Евро.