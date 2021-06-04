Талисман Евро-2020. УЕФА придумал для тех, кто вообще не следит за футболом

Изначально у УЕФА не было вопросов про значение талисмана, но были про само его изображение. В организации предлагали варианты с близнецами или даже с девушкой и мальчиком в виде талисманов. Но организация остановилась на одном молодом человеке.

В этом ролике сказано, что Скиллзи из-за ошибки во время игры с друзьями на парковке (мяч улетел и попал в окно) оказался на прослушивании на место талисмана Евро. И победил в этом конкурсе.

Официальный сайт УЕФА отмечает:

«Видео отражает тему конкурса талантов, лежащую в основе конкурса Your Move: общеевропейского конкурса для поиска самых талантливых фристайлеров и игроков с улицы. Они станут частью Евро». Все желающие могли поучаствовать в этом конкурсе, загрузив видео со своими трюками до 1 июля 2020 года. Лучшие потом бы поучаствовали в официальной церемонии презентации Скиллзи и в церемонии открытия Евро.

Как талисман представили на самом деле?

Перед матчем квалификационного раунда между Голландией и Германией. Это сделали четырехкратный рекордсмен мира по фристайлу Лив Кук и бывший чемпион Европы по фристайлу Тобиас Бек (они же просматривали видео с трюками всех желающих).

А вот само видео с презентации: