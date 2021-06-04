Талисман Евро-2020. УЕФА придумал для тех, кто вообще не следит за футболом
Талисманами Евро-2008 были близнецы Трикс и Фликс. Талисманами Евро-2012 – снова близнецы, но их звали Славек и Славко. Символом чемпионата Европы во Франции был Супер-Виктор – мальчик в цветах сборной Фраyции с 16-м номером и в красном плаще.
Ну а талисманом предстоящего чемпионата Европы будет подросток Скиллзи.
В чем смысл?
УЕФА перед презентацией Евро-2020 объявил: эта кампания направлена на объединение людей различных сословий и национальностей. В гимне говорится, что люди сильны только вместе. Значение талисмана: УЕФА ценит уличную культуру и хочет привлечь из нее как можно больше людей, не интересующийся футболом.
Талисмана зовут Скиллзи (skill – с английского это значит «навык»). Это молодой человек, одетый в худи с капюшоном и шорты. Талисман представлен таким роликом (среди вариантов действительно были звезда и клоун):
Изначально у УЕФА не было вопросов про значение талисмана, но были про само его изображение. В организации предлагали варианты с близнецами или даже с девушкой и мальчиком в виде талисманов. Но организация остановилась на одном молодом человеке.
В этом ролике сказано, что Скиллзи из-за ошибки во время игры с друзьями на парковке (мяч улетел и попал в окно) оказался на прослушивании на место талисмана Евро. И победил в этом конкурсе.
Официальный сайт УЕФА отмечает:
«Видео отражает тему конкурса талантов, лежащую в основе конкурса Your Move: общеевропейского конкурса для поиска самых талантливых фристайлеров и игроков с улицы. Они станут частью Евро». Все желающие могли поучаствовать в этом конкурсе, загрузив видео со своими трюками до 1 июля 2020 года. Лучшие потом бы поучаствовали в официальной церемонии презентации Скиллзи и в церемонии открытия Евро.
Как талисман представили на самом деле?
Перед матчем квалификационного раунда между Голландией и Германией. Это сделали четырехкратный рекордсмен мира по фристайлу Лив Кук и бывший чемпион Европы по фристайлу Тобиас Бек (они же просматривали видео с трюками всех желающих).
А вот само видео с презентации:
Что говорят про талисман Евро?
Директор по маркетингу UEFA Events Ги-Лоран Эпштейн: «Мы хотели отойти от традиционного талисмана, который мы видели на предыдущих Евро. Мы хотели создать символ, который сможет более тесно взаимодействовать с футбольными фанатами на всем континенте».
Еще комментарий от УЕФА: «Важно, чтобы УЕФА обращался к футбольным фанатам всех возрастов и создал талисман, который действительно может вдохновить молодежь от Дублина до Баку».
Лив Кук: «Возможность донести красоту фристайла, уличного футбола до футбольных фанатов по всей Европе – это действительно особая миссия. Будь это игра в парке или на мировой арене, будь это футбол или фристайл – это все о самовыражении с мячом у ваших ног».