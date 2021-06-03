Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ
Официальный мяч Евро-2020 был представлен компанией adidas еще в ноябре 2019 года.
Чем интересен дизайн мяча Евро
В нем используются мотивы пересекающихся мостов, которые соединяют берега и размывают границы. Это отсылка к новому формату турнира, который пройдет в разных странах. Черные линии – размытость границ и их пересечение, цветные – многообразие турнира и культур.
Сайт УЕФА называет такой дизайн уникальной смесью искусства и футбола, которой будет пропитан турнир.
Как называется мяч Евро
Он получил название Uniforia. У такого слова нет перевода, потому что оно объединено из двух других – unity (единство) и euphoria (эйфория).
«Когда мы играем, он объединяет всех нас. Uniforia – всего лишь символ. Но это символ, вокруг которого мы все можем и должны объединиться», – слова вице-президента adidas по бренд-маркетингу Флориана Альта.
Где купить мяч Евро
Он продается на официальном сайте adidas. Цена разнообразна – от 1399 до 11999 рублей. Мячи отличаются размерами и материалами. Есть мяч Uniforia для тренировок, для юных игроков, для пляжного футбола. Самый дорогой (11999 рублей) – произведен из полиэстера.
Что символизировали мячи Евро на каждом турнире
Чемпионаты Европы проходят раз в четыре года, начиная с 1960-го. На первых двух турнирах – Евро-1960 и Евро-1964 – дизайн мячей неизвестен. Начиная с турнира в 1968-м, у каждого мяча было свое название, а официальным производителем был adidas.
⚽️ Евро-1968/1972/1976 – мячи Telstar в честь спутника связи, с каждым новым турниром повышалась их водостойкость.
⚽️ Евро-1980/1984/1988 – мячи Tango с новым дизайном специально под чемпионат, новое улучшенное покрытие, герметизация швов.
⚽️ Евро-1992 – мяч Etrusco Unico с использованием в дизайне древней истории Италии и искусства этрусков.
⚽️ Евро-1996 – мяч Questra Europa со львами и красными розами, так как турнир проходил в Англии.
⚽️ Евро-2000 – мяч «Террестра Сильверстрим», дизайн связан с водными путями Бельгии и Голландии, где состоялся чемпионат.
⚽️ Евро-2004 – мяч «Ротейро» («дорожная карта» по-португальски) с отсылкой к португальским исследователям. Впервые в истории мячи были сделаны под каждый матч – с датами, командами и стадионом, нанесенными на него.
⚽️ Евро-2008 – мяч Europass с новой текстурой для обеспечения еще большего сцепления с вратарем и полевыми игроками.
⚽️ Евро-2012 – мяч Tango 12, это возвращение серии Tango. Из особенностей дизайна – графические изображения декоративного искусства вырезания из бумаги, которое традиционно в сельских районах Польши и Украины, где проходил турнир.
⚽️ Евро-2016 – мяч Beau Jeu, «красивая игра» по-французски. В нем задействованы серебряные элементы, символизирующие главный трофей.