Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ

Официальный мяч Евро-2020 был представлен компанией adidas еще в ноябре 2019 года.

Чем интересен дизайн мяча Евро

В нем используются мотивы пересекающихся мостов, которые соединяют берега и размывают границы. Это отсылка к новому формату турнира, который пройдет в разных странах. Черные линии – размытость границ и их пересечение, цветные – многообразие турнира и культур.

Сайт УЕФА называет такой дизайн уникальной смесью искусства и футбола, которой будет пропитан турнир.

Как называется мяч Евро

Он получил название Uniforia. У такого слова нет перевода, потому что оно объединено из двух других – unity (единство) и euphoria (эйфория).

«Когда мы играем, он объединяет всех нас. Uniforia – всего лишь символ. Но это символ, вокруг которого мы все можем и должны объединиться», – слова вице-президента adidas по бренд-маркетингу Флориана Альта.

Где купить мяч Евро

Он продается на официальном сайте adidas. Цена разнообразна – от 1399 до 11999 рублей. Мячи отличаются размерами и материалами. Есть мяч Uniforia для тренировок, для юных игроков, для пляжного футбола. Самый дорогой (11999 рублей) – произведен из полиэстера.