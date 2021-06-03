Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого
Чемпионат Европы-2020 начинается 11 июня 2021 года. Логотип турнира будет сопровождать нас ровно месяц во время соревнований, телетрансляций и рекламы.
Когда появился логотип Евро
Он был представлен в Лондоне в сентябре 2016 года. Показал его президент УЕФА Александер Чеферин в присутствии мэра Лондона Хана, на тот момент главного тренера сборной Англии Эллардайса и бывшего голкипера Дэвида Джеймса.
Что символизирует логотип Евро
Изначально предполагалось, что турнир пройдет в 13 европейских городах. Основным брендом стал распространенный символ единства. Логотип связал мостами все 13 городов. Вот как это выглядело:
Каждый город получил свой логотип с достопримечательностью. Например, Санкт-Петербург – разведенный Дворцовый мост через Неву, когда представлял логотип в начале 2017-го.
К началу турнира городов стало 11. Брюссель был исключен еще давно из-за задержки в строительстве стадиона. Из-за пандемии коронавируса и невозможности обеспечить необходимую явку болельщиков был исключен Дублин. Бильбао заменен на Севилью.
Из чего состоит логотип Евро
Как поясняет УЕФА, логотип включает в себя три части:
- Сам трофей.
- Все, кто принимает участие: игроки, фанаты, волонтеры и другие.
- Мост – символ единства.
В своем официальном документе по логотипу УЕФА призывает соблюдать все условия по использованию своих официальных знаков. В том числе, не обрезать, не менять форму, не перемещать его и не использовать другие цвета.
Почему на логотипе Евро 2020-й год, хотя турнир проводится в 2021-м
Евро-2020 был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. УЕФА не стал менять название и объяснил это так:
«Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые».
В марте 2020-го в разгар пандемии УЕФА сначала сообщил, что название турнира не изменится после переноса, затем удалил твит и извинился. Через месяц подтвердил официально – даже в 2021-м чемпионат будет называться «Евро-2020». Еще УЕФА выдвинул такое объяснение:
«Это послужит напоминанием о том, как вся футбольная семья объединилась, на борьбу с пандемией COVID-19, о тяжелых временах, через которые Европа и мир прошли в 2020 году».
Сколько бы стоила смена логотипа Евро
Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин:
«Поменять логотип – это безумно дорогое упражнение. Это десятки миллионов евро, потому что произведено огромное количество продукции не только со стороны УЕФА, но и партнеров, спонсоров, большое количество брендинга».