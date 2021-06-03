Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого

Чемпионат Европы-2020 начинается 11 июня 2021 года. Логотип турнира будет сопровождать нас ровно месяц во время соревнований, телетрансляций и рекламы.

Когда появился логотип Евро

Он был представлен в Лондоне в сентябре 2016 года. Показал его президент УЕФА Александер Чеферин в присутствии мэра Лондона Хана, на тот момент главного тренера сборной Англии Эллардайса и бывшего голкипера Дэвида Джеймса.

Что символизирует логотип Евро

Изначально предполагалось, что турнир пройдет в 13 европейских городах. Основным брендом стал распространенный символ единства. Логотип связал мостами все 13 городов. Вот как это выглядело: