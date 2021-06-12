Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно 🤷♂️
На 30 минуте матча Бельгия – Россия Черышев сменил травмированного Кузяева. На 63 минуте Черчесов сделал обратную замену: вместо Черышева вышел Алексей Миранчук.
В сборной России Черчесова такое было уже дважды – с Андреем Мостовым: в октябре 2020-го и марте 2021-го. Обе те замены Черчесов объяснял тактическими решениями.
Теперь очередь Черышева. Забавно, что обратные замены в сборной России происходят с позицией левого полузащитника.
Черышев – герой чемпионата мира 2018 года. Но на этот Евро попал еле как – не сыграл ни минуты за сборную России в весенне-летней части сезона. В этом сезоне он не много и не сильно играл за «Валенсию» (13 матчей в старте, 0 голов, 3 ассиста). Но попал в команду. Вероятно, из-за доверия тренера и невысокой конкуренции.
Что Черчесов говорил про вызов Черышева: «После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. Знаем его организм, как нужно готовить Черышева. В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста».
Что сам Черышев: «Я был уверен, что меня вызовут. Хотел, готовился. Понятно, что не всегда получается выдавать хорошие матчи. Последний месяц был трудный, поменялся тренер, сидел на скамейке, но надо помогать команде в любых обстоятельствах.
По игре я отдавался полностью весь сезон. Результативность не самая лучшая, но не надо на этом зацикливаться. Верю, что следующий сезон будет лучше».