Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно 🤷‍♂️

Что Черчесов говорил про вызов Черышева: «После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. Знаем его организм, как нужно готовить Черышева. В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста».

Что сам Черышев: «Я был уверен, что меня вызовут. Хотел, готовился. Понятно, что не всегда получается выдавать хорошие матчи. Последний месяц был трудный, поменялся тренер, сидел на скамейке, но надо помогать команде в любых обстоятельствах.

По игре я отдавался полностью весь сезон. Результативность не самая лучшая, но не надо на этом зацикливаться. Верю, что следующий сезон будет лучше».