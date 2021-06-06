Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро

Весной испанские медиа много писали об уходе Черышева из «Валенсии». Опровергали все – агент, отец. Вот февральские слова Дмитрия Черышева: «Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров.

Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов».

Так зачем сборной нужен Черышев? И что Черчесов о нем говорит?

В конце мая Черышев (а еще Фернандес и Самошников) пропустил тренировку перед матчем с Польшей и не попал на матч. Всю встречу с Болгарией он провел на скамейке запасных, а телевизионная камера выхватывала кадры, как он спокойно тренируется с остальными игроками.

Вот что говорил о нем Черчесов в последнее время:

• «Марио и Черышев в строю, тренируются третий день с командой. Посмотрим их состояние, чтобы понять, смогут ли сыграть с Болгарией». (4 июня)

Марио вышел во втором тайме, Черышев не вышел вообще.

• «Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние. Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно». (27 мая)

• «Мы на связи с игроками. В последнем матче Денис вышел и сделал голевую передачу. После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. Знаем его организм, как нужно готовить Черышева. В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста». (11 мая)