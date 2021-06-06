Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
ЧМ-2018. Россия добирается до четвертьфинала, а Денис Черышев становится национальным королем:
• 5 матчей всего.
• 3 – в стартовом составе.
• 4 гола. Залетали даже шедевры (как тот в ворота Хорватии).
За три года ситуация поменялась: сейчас Черышев не сыграл ни минуты за сборную России в весенне-летней части сезона, но едет на Евро.
Как дела у Черышева в «Валенсии»?
Не очень, как и у клуба в принципе (он лишь 13-й в таблице Примеры по итогам сезона). Transfermarkt говорит, что в этом сезоне Черышев пропустил 75 дней из-за больницы – 60 дней лечил мышечную травму, 15 – коронавирус. Всего он пропустил 10 матчей «Валенсии». А проблема с мышцами наложилась на мартовские матчи сборной – из-за нее он не приехал в расположение команды.
Общая статистика Черышева за «Валенсию» в Примере в прошедшем сезоне:
- 21 матч.
- 13 – в основе.
- В сумме – 1104 минуты на поле (по 52 – в среднем).
- Последний матч в старте – в середине апреля.
- Последний полный матч – 10 января.
- 3 ассиста.
- 0 голов.
К этой статистике добавляется 71 минута в Кубке – и все.
Весной испанские медиа много писали об уходе Черышева из «Валенсии». Опровергали все – агент, отец. Вот февральские слова Дмитрия Черышева: «Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров.
Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов».
Так зачем сборной нужен Черышев? И что Черчесов о нем говорит?
В конце мая Черышев (а еще Фернандес и Самошников) пропустил тренировку перед матчем с Польшей и не попал на матч. Всю встречу с Болгарией он провел на скамейке запасных, а телевизионная камера выхватывала кадры, как он спокойно тренируется с остальными игроками.
Вот что говорил о нем Черчесов в последнее время:
• «Марио и Черышев в строю, тренируются третий день с командой. Посмотрим их состояние, чтобы понять, смогут ли сыграть с Болгарией». (4 июня)
Марио вышел во втором тайме, Черышев не вышел вообще.
• «Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние. Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно». (27 мая)
• «Мы на связи с игроками. В последнем матче Денис вышел и сделал голевую передачу. После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. Знаем его организм, как нужно готовить Черышева. В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста». (11 мая)
У Черышева 0 минут за сборную весной, но зачем же тогда Черчесов вызвал его в сборную? Кажется, на этот вопрос есть один очень простой ответ – для вариативности в атаке. Черышев одинаково хорошо ориентируется в схеме с пятью защитниками: вспомните триумфальный для него и сборной ЧМ-2018. Плюс так периодически играла «Валенсия» в этом сезоне, и Черышев в такой расстановке смотрелся более-менее органично. Пример – вышел на замену в матче с «Вальядолидом», заменил Гедеша слева и отдал голевую.
Еще «Валенсия» периодически экспериментирует со схемой в 4 защитника – Черышеву не нужно заново привыкать, если Черчесов выберет аналогичную.
А вот что сам Черышев говорит о вызове в сборную:
«Я был уверен, что меня вызовут. Хотел, готовился. Понятно, что не всегда получается выдавать хорошие матчи. Последний месяц был трудный, поменялся тренер, сидел на скамейке, но надо помогать команде в любых обстоятельствах.
По игре я отдавался полностью весь сезон. Результативность не самая лучшая, но не надо на этом зацикливаться. Верю, что следующий сезон будет лучше».