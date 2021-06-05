7 вопросов к игре сборной России за неделю до Евро
1. Что с Федором Кудряшовым?
Твиттер сборной сказал, что он повредил икроножную мышцу. Допустим. Еще твиттер сказал, что характер травмы подробно опишет медицинское обследование. Допустим. Но пугает инсайд комментатора Первого канала Павла Занозина – он сослался на разговор с Кудряшовым и сказал, что тот может пропустить Евро.
2. Если Кудряшов вылетает, то будет ли тройка защитников Джикия-Семенов-Дивеев?
Здесь могут быть альтернативные варианты: Джикия-Семенов-Баринов или Джикия-Баринов-Дивеев. В любом случае только одна позиция неоспорима – место Джикии в старте.
Или Черчесов использует непопулярный вариант с двумя центральный защитник?
3. Сейчас все в порядке с Марио Фернандесом?
Черчесов дал ему передохнуть за неделю до Евро из-за повреждения? Но сейчас-то он полностью восстановился?
4. Означает ли игра Жиркова на левом фланге защиты в товарищеском матче, что он так же сыграет и на Евро?
Сильных альтернатив Жиркову просто нет. Если только Фернандес 100% будет играть в основе, а Черчесов экспериментально (в которой раз) отправит Караваева на левый фланг.
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
Про Жиркова Черчесов сказал:
«Он будет играть не только 12 июня играть, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут.
Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему на сборах работать. Сегодня мы видели, на каком он уровне, нельзя от таких игроков отказываться».
5. Какая роль у Алексея Миранчука?
Среди всех наших полузащитников атакующего плана больше Миранчука в этом сезоне в чемпионате забил только Мостовой. Оба вышли на замену. С Польшей Миранчук был в старте и ушел в середине второго тайма.
6. Мы точно не рассматриваем вариант с двумя нападающими?
В двух товарищеских матчах Артем Дзюба и Александр Соболев забили один гол – с пенальти. Крайне слабая результативность даже для товарищеских матчей. А ведь в последний раз мы видели связку из двух нападающих в марте в матче со словаками.
7. Почему Черчесов не обостряет атаку Черышевым?
У Черышева прошел плохой сезон в Испании: травмы, игры в запасе, слабые появления на поле. На весенние встречи сборной в рамках квалификационного раунда Черышев не приезжал в сборную. Сейчас в двух товарищеских матчах Денис Черышев так ни разу не появился на поле. Хотя во время игры с Болгарией разминался с остальными запасными.
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Мирунчук вышел и пенальти заработал
Впрочем, тоже самое можно сказать и про Соболева, который только реализовал пенальти, а больше пользы от него не было.
Кроме этого момента Миранчук был незаметен на поле.